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    Rüyasında gördü, 11 ay boyunca evinin altını kazdı ama...

    Hürriyet Haber
    03.11.2017 - 12:05 | Son Güncelleme:

    Kahramanmaraş’ta 67 yaşındaki Muharrem Eliaçık, gördüğü bir rüya üzerine, 11 ay boyunca 2 işçi ve birçok ekipmanla evinin temelinde 40 metre tünel kazdı ancak define bulamadı. Çok pişman olduğunu söyleyen Eliaçık, "Bu benim kısmetimdi, bunu bana çok gördüler" dedi.

    Onikişubat ilçesi Saçaklızade Mahallesi'nde yaşayan Muharrem Eliaçık, rüyasında gördüğü bir kişinin kendisine evinin altında tünel kazmasını ve defineye ulaşacağını söyledi. Gördüğü rüya üzerine 11 ay boyunca 2 işçi tutarak evinin alt katını aylarca kazdıran Eliaçık, çıkan hafriyatı da evinin bahçesine yığdırdı.

    Yaklaşık 40 metre derinlikte tünel kazan Eliaçık'ı bilmediği kişiler tarafından şikayet edildi. Yaşadığı evin kendisine ait olduğunu söyleyen Muharrem Eliaçık, yaklaşık 10 bin lira para harcadığını ve hüsranla sonuçlanan kazıyı yaptığına çok pişman olduğunu söyledi. Eliaçık, “Rüya gördüm. Bir mübarek burayı gösterdi bize. Bu kısmet bize aitmiş. Yaptığıma pişmanım. Neden pişmanım? Çünkü bu benim kısmetimdi, bunu bana çok gördüler" dedi.

    Rüyasında gördü, 11 ay boyunca evinin altını kazdı ama...

    Etiketler: define , Kahramanmaraş
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