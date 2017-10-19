Rusya’nın Paris Hilton’u Putin’e rakip oldu

Rusya’nın Paris Hilton’u olarak bilinen ve eğlenceli televizyon programları hazırlamasıyla tanınan 36 yaşındaki muhalif sunucu Kseniya Sobçak, resmen Rusya Devlet Başkanı adayı olduğunu açıkladı. Güzel sunucu, adaylığını yaptığı yazılı açıklama ve video kaydı ile duyurdu. Ancak bu duyuru ilginç bir tartışma başlattı. Kremlin Sarayı’ndan “Yaşı tutuyor. Seçimlere katılma hakkı var. Halkın gönlünü kazanabilirse neden olmasın” açıklaması gelirken, bazı muhalif yorumcular, Kremlin’in ‘zararsız düşman’ teziyle Sobchak’ın adaylığını desteklediğini öne sürdü. Kseniya Sobçak’ın seçimlere katılabilmesi için Rusya Merkez Seçim Komisyonuna 300 bin kişinin “Adaylığını destekliyoruz” imzalarını sunması gerekiyor. Öte yandan, Vladimir Putin henüz 2018 başkanlık seçimlerine aday olup olmayacağını açıklamış değil.

SOBÇAK: FİGÜRAN DEĞİLİM

Sobçak, “Ben 12 yaşındayken Rusya siyaset sahnesine Vladimir Jirinovski partisiyle çıktı. Yaşım 15 olduğunda Komünist Genadiy Züganov ile tanıştık. 17 yaşıma bastığımda liberal Grigoriy Yavliski ile tanıştık. Bunlardan hiç biri seçim kazandı mı? Kazanmadı. Çünkü onlar seçimlere hep kaybetmek için katıldı. Bu rolü ve ardından ikinci planda sıcak koltuklarda oturmak onları tatmin ediyor. Ben Rusya’da bunun böyle devam etmesini istemiyorum. Bir önceki seçimlerde bildiğiniz üzere pusulalardan (Tüm adaylara karşıyım) şıkkı kaldırıldı. Bu satır olmadan hile daha kolay yapıldığı için. Ben Rusya başkan adaylığımı açıklayarak işte bu satırı geri getiriyorum. Rusya’da bir şeylerin değişmesini isteyenler bana oy versin. Sloganım (Herkese karşı)” açıklamasını yaptı.

PUTİN İLE BAŞ BAŞA GÖRÜŞME

Kseniya Sobçak, Rusya başkanlık seçimlerinde aday olacağını resmen açıklamadan üç gün önce Putin ile St.Petersburg şehrinde baş başa bir saate yakın görüşme yapmıştı. Putin ile temasının seçimlerle alakalı olmadığını iddia eden Sobçak, “Babamı konu alan bir film çekiyorum. Filmde Başkan Putin’in de yer almasını istiyorum. Kendisiyle filmin detaylarını konuştuk” dedi.



KREMLİN SARAYI: HALKIN GÖNLÜNÜ KAZANMASI LAZIM



Sobçak’ın adaylığını açıklamasıyla neredeyse eş zamanlı olarak Kremlin Sarayı’nda da ilk tepki geldi. Putin’in basın danışmanı Dmitriy Peskov, “Sobçak siyasete atılmak için kolları sıvadıysa halkımızın gönlünü kazanmasını öğrenmesi lazım. Seçimlere katılabilmek için gerekli şartları yerine getiriyor. Neden olmasın. Tabi siyaset TV sunuculuğu ya da gazeteciliğe benzemez. Bu işi sıfırdan öğrenmeye başlaması lazım” dedi.

ALEKSEY NAVALNIY 'SENARYOYA' KIZGIN



Rusya’da Putin yönetimine asıl siyasi muhalefet yapmaya hazırlanan ve hakkında mahkeme kararları bulunduğu için 2018 seçimlerine katılması mümkün olmayan Aleksey Navalniy de Sobçak’ın adaylığıyla ilgili açıklamada bulundu. Bir TV yıldızının seçimlere katılmasının bir oyun olduğunu ima eden Navalniy, “Liberal muhalefetin karikatürümsü adayı. İnsan yiyen yamyam muhalif sınıf temsilcisi” görüşünü paylaştı. Siyasi muhalefet ise “Putin seçimleri sulandırmak, şova dönüştürmek için gerekli kuklayı buldu” yorumlarında bulundu.



PUTİN'İN ESKİ PATRONUNUN KIZI



90’lı yıllarda Putin, St.Petersburg belediyesinde çalıştığı dönemde Belediye Başkanı koltuğunda Kseniya Sobçak’ın babası Anatoliy Sobçak oturuyordu. Yani 2018 Rusya başkanlık seçimleri adayı genç kız Putin’in eski patronunun kızı.