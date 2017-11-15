Rusya'nın ABD iddiası 'oyun' mu?

Rusya Savunma Bakanlığı, 9 Kasım’da Deyrizor’a bağlı Ebu Kemal’den Irak sınırındaki Sabha Vadisi’ne doğru kilometrelerce uzunluktaki konvoylarla ilerleyen DEAŞ’lıları yansıttığını öne sürdüğü bazı İHA görüntüleri yayınladı. Bakanlık, ABD’li yetkililerin DEAŞ konvoyunu vurmalarını engellediğini iddia etti.

Ancak ABD-DEAŞ işbirliğini yansıttığı savunulan görsellerden birinin AC-130 Gunship Simulator adlı oyuna ait olduğu ortaya çıktı. Diğer görüntülerin de Irak ordusunun 2016’da DEAŞ’a karşı düzenlediği bir operasyondan olduğu ifade edildi.

Bu gelişmenin üzerine sosyal medya paylaşmlarından fotoğrafları silen Rusya Savunma Bakanlığı, daha sonra oyunlara ait fotoğrafların sehven eklendiğini duyurarak, 'gerçek' kareleri yayınladı.