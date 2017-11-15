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    Rusya'nın ABD iddiası 'oyun' mu?

    hurriyet.com.tr
    15.11.2017 - 01:54 | Son Güncelleme:

    Rusya Savunma Bakanlığı, DEAŞ'lı teröristlerin Deyrizor’a bağlı Ebu Kemal’den Irak sınırındaki Sabha Vadisi’ne doğru ilerlerken İHA’larla çekildiğini iddia ettiği fotoğraflar kafaları karıştırdı. Fotoğraflardan bir tanesinin 'AC-130 Gunship Simulator' isimli bilgisayar oyununa ait olduğu öne sürüldü.

    Rusya Savunma Bakanlığı, 9 Kasım’da Deyrizor’a bağlı Ebu Kemal’den Irak sınırındaki Sabha Vadisi’ne doğru kilometrelerce uzunluktaki konvoylarla ilerleyen DEAŞ’lıları yansıttığını öne sürdüğü bazı İHA görüntüleri yayınladı. Bakanlık, ABD’li yetkililerin DEAŞ konvoyunu vurmalarını engellediğini iddia etti.

    Ancak ABD-DEAŞ işbirliğini yansıttığı savunulan görsellerden birinin AC-130 Gunship Simulator adlı oyuna ait olduğu ortaya çıktı. Diğer görüntülerin de Irak ordusunun 2016’da DEAŞ’a karşı düzenlediği bir operasyondan olduğu ifade edildi.

    Bu gelişmenin üzerine sosyal medya paylaşmlarından fotoğrafları silen Rusya Savunma Bakanlığı, daha sonra oyunlara ait fotoğrafların sehven eklendiğini duyurarak, 'gerçek' kareleri yayınladı.

    Rusyanın ABD iddiası oyun mu

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