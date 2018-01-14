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    Rusya’dan İsrail’e eleştiri

    Hürriyet Haber
    14.01.2018 - 00:44 | Son Güncelleme:

    Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da yeni konutlar inşa etme sürecinin Ortadoğu’da adil ve güvenilir bir barışa ulaşma şansını azalttığını bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya’nın Doğu Kudüs dahil Filistin topraklarındaki İsrail yerleşim faaliyetlerinin yasalara aykırılığı konusundaki ilkeli tavrını yinelediği vurgulandı. İsrail’in bu tür yaklaşımlarının İsrailliler ile Filistinliler arasındaki doğrudan görüşme koşullarını yaratmasına yardımcı olmayacağı belirtilen açıklamada, “İsrail’in yerleşim faaliyetlerini sürdürmesinin, Filistin-İsrail sorununa iki devletli çözüm getirme olasılığını baltaladığı, Ortadoğu’da adil ve güvenilir bir barışa ulaşma şansını azalttığı açıktır” ifadelerine yer verildi.

    Etiketler: gazetehaberleri
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