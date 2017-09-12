Rusya'dan flaş S-400 açıklaması: 'Sipariş sıraya kondu'

Moskova’da konuşan Rusya Devlet Başkanlığına bağlı askeri işbirliği konuları sorumlusu Vladimir Kojin, “Türkiye ile yapılan S-400 anlaşması yerine getirilme aşamasında sıraya konmuş durumda. Merak edenlere şunu söyleyebilirim. Türkiye ile yaptığımız S-400 hava savunma sistemleri anlaşması Rusya’nın stratejik çıkarlarına harfiyen uymaktadır” dedi.

Teslimatın belirli süre alacağı hatırlatmasında da bulunan Kojin, “Türkiye ile S-400 görüşmelerimiz sonrasında kapımızda resmen kuyruk oluştu. Güneydoğu Asya, Ortadoğu ülkeleri ve eski Sovyet cumhuriyetlerinden sipariş yağıyor. Üretim tam kapasite çıkartılmış durumda” ifadelerini kullandı.

Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilere konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Arkadaşlarımız imzalarını attılar. Bildiğim kadarıyla kaparo da verdiler. Bundan sonraki süreç de zaten Rusya’dan bize aktarılacak kredi ile ilgili devam edecek bir süreçtir. Gerek Sayın Putin, gerekse şahsımın bu konuda kararlılığımız var" demişti.