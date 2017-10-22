Rusya'da muhalif lider hapisten çıktı

Navalnıy, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bugün Rusya’nın Astrahan şehrinde düzenlenmesi planlanan mitinge katılacağını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı gösterilerin öne çıkan isimlerinden biri olan muhalif aktivist, blog yazarı ve avukat Navalnıy, sosyal medyadan halkı

izinsiz gösterilere çağırma suçundan 20 gün hapse mahkum edilmişti.

Navalnıy, hakkında açılan davalar nedeniyle Rus yetkililerin karşı çıkmasına rağmen önümüzdeki yıl düzenlenecek başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıklamıştı.