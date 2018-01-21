Rusya: Afrin’den ABD sorumlu

Bakanlığın internet sitesinde şöyle denildi: “Moskova bu olayları endişeyle karşılamış ve bölgedeki gelişmeleri dikkatle izlemektedir. Astana sürecinde varılan güvenlikli bölgeler anlaşmasına bağlı kalınmasını gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için ilgili tüm tarafları itidalli davranmaya davet ediyoruz.”

‘TEL RIFAT’A ÇEKİLDİK’

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan da ilk resmi Afrin açıklaması geldi. Açıklamada, önceki gün Sergey Lavrov’un söyledikleri geçersiz kılınarak şöyle denildi: “Afrin’deki ateşkes denetim merkezimizi buradaki görevli askerlerimizin can güvenliğini göz önünde bulundurarak ve olası provokasyonların önlenmesi için Tel Acar bölgesindeki Tel Rıfat’a çektik.” Savunma Bakanlığı, ilk açıklamasının üzerinden bir saat geçmeden yaptığı ikinci açıklamada şöyle denildi: “Afrin krizinin tırmanmasında Amerikan yönetiminin provokatif adımları yol açmıştır. Washington yönetimini bölgede militanlarla sınır birlikleri kurma ve Suriye toprak bütünlüğünü bozma girişiminde bulunmuştur. Pentagon tarafından kayıtsız ve kontrolsüz silah sevkıyatına uçak savar sistemleri dahi eklenmiştir. Tüm bu gelişmeler Türkiye’nin müdahalesine yol açmıştır. ABD yönetiminin bu tür sorumsuz davranışları Suriye’deki siyasi çözüm sürecini ve Cenevre görüşmelerini de baltalamaktadır.”