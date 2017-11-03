'Rus kızı Türkiye'de köle oldu' diye kampanya başlattılar ama...

Nadejda’nın annesi Rusya’nın St.Petersburg şehrinde vefat edince 14 yaşındaki genç kız üç yaşından bu yana görmediği ve İstanbul’da yaşayan yine Rus vatandaşı babası Vladislav tarafından davet edilmiş. İstanbul’da iki hafta geçiren genç kız Rusya’ya dönmek istediğinde babası pasaportunu ve telefonunu elinden alarak geri dönmesine izin vermemiş. Son birkaç yıl İstanbul’da yaşayan kızın babası bu arada İslam dinini kabul ederek kızına da “Seni Müslüman geleneklerine göre yetiştirmek istiyorum” demiş.

15 yaşındaki Nadejda ise Rusya’ya dönmek istediği için Rusya'daki akrabalarından yardım istemiş. İstanbul’a gelen teyzesi genç kızı okuldan kaçırarak telefonla “Beni Türkiye’den kurtarın” videosu çekip Rus TV kanallarına göndermiş. Genç kızın ve teyzesinin iddialarına göre baba Vladislav kızını Türk ile evlendirerek başlık parası alma hesabı yapıyormuş.

Videonun Rusya’ya ulaşması ardından neredeyse tüm Rus basını iki Rus vatandaşı arasındaki aile münasebetini bir anda Türkiye’nin sorunu ve sorumluluğu haline getirdi. Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliğini aramaya başlayan bazı gazeteciler Türkiye’ye “Bizim kızı serbest bırakın” diye çağrı yaptı.

Nadejda’nın hikayesi Rus basınına yansıması üzerine Rusya Soruşturma Komitesi de harekete geçirdi. St.Petersburg savcılığı genç kızı intihara zorlama suçundan baba Vladrislav hakkında dava açtığını ve Türk makamları nezdinde girişim başlatılacağını duyurdu.