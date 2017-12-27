Rus basınında müthiş Türkiye iddiası

Sputnik'in Kommersant gazetesinden aktardığı habere göre, Çemezov, S-400 sevkiyatını öngören anlaşmanın maliyeti ile ilgili soruyu yanıtlayarak,Türkiye'nin 4 adet S-400 bataryasını aldığını doğruladı ve bunlar için 2.5 milyar dolar ödediğini söyledi.

Çemezov ayrıca, S-400 bataryaları satın alması için Türkiye'ye verilecek kredi konusundaki görüşmelerin de tamamladığını söyledi.

İLK SEVKİYAT MART 2020

"Geriye sadece belgelerin son hallerini onaylamak kaldı. Kontratın yüzde 45'inin avans şeklinde, yüzde 55'ini ise Rusya'nın vereceği kredi ile ödeyeceklerini söyleyebilirim" diyen Çemezov, Türkiye'ye ilk S-400 sevkiyatının Mart 2020'de yapılmasını planladıklarını da ekledi.

“TÜRKİYE, S-400 FÜZELERİ SATIN ALMAK İÇİN BAŞVURAN İLK NATO ÜLKESİ”

Füze sisteminin satış şartları ile ilgili bir soruya ise Çemezov, "ortak üretim" konusuna değinmezken, konuşmasında sadece teslmata ilişkin detaylara yer verdi.

Rus muhabilirin “Soru jeopolitik: Rusya’nın Türkiye’ye S-400 Triumf savunma füzeleri sistemi satmasındaki çıkarı nedir?” sorusuna, Başkan Putin’e en yakın isimlerden olan Sergey Çemezov şu karşılığı verdi: “Türkiye, S-400 füzeleri satın almak için başvuran ilk NATO ülkesi.”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın dostlarından olduğu bilinen Çemezov, Putin'in “A Takımı”nın üyesi sayılıyor ve Kremlin çevresinin en güçlü isimlerinden biri olarak uzun yıllardır savunma sanayini kontrol ediyor.

Daha önce Türkiye'nin, Rusya'dan alacağı 4 adet S-400 bataryası için 2 milyar dolardan fazla ödeme yapacağı açıklanmıştı fakat net rakam bilinmiyordu.

Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa da 30 kilometre olan bu sistem ayrıca, her hedefe iki füze kilitleyerek, eş zamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor.

Sevk edilmeleri halinde, Türkiye S-400 bataryalarına sahip ilk NATO ülkesi olacak.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR