Ronaldo’nun aradığı hız onun icadında!

Ronaldo’nun Türkiye’ye geleceğini duyan Dursun Usta Perşembe Pazarı’ndan Ronaldo’ya sesleniyor: “Aradığın hız bende.”



İcatlarıyla hatırısayılır bir üne kavuşan Dursun Usta, Ronaldo’ya aradığı hızı sunma teklifinde bulundu. Habercilere yaptığı icatları tek tek anlatan Dursun Usta, Ronaldo’ya “sıkma canını halledeceğiz o işi” diyerek mesaj gönderdi.



Ronaldo’ya hız lazım olduğunu duyan Dursun Usta, Ronaldo’yu sosyal medyadan takip edeceğini sözlerine eklerken, Ronaldo’yu dükkanına davet etti.



Ronaldo’nun hız kazanmak için kime ya da nereye geleceği henüz kesinleşmese de insanlar çoktan tahminlerde bulunmaya başladı. Siz de tahmininizi Ronaldoyahizlazim.com sitesinden ya da #Ronaldoyahızlazım etiketiyle tweet atarak paylaşabilirsiniz.



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