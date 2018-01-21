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    Haberler >Gündem>Roketlerin oluşturduğu tahribat gün ağarınca ortaya çıktı

    Roketlerin oluşturduğu tahribat gün ağarınca ortaya çıktı 

    İHA
    21.01.2018 - 10:29 | Son Güncelleme:

    Kilis’te terör örgütü PKK/PYD tarafından düzenlenen roketli saldırının neden olduğu tahribat günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı. 

    Dün akşam Suriye’deki PKK/PYD terör örgütü tarafından Kilis kent merkezi hedef alınarak 4 roket atılmıştı. Roketlerin isabet ettiği evlerde bir kişi yaralanırken, iş yeri ve evler ile çevresindeki araçlarda büyük hasar oluştu.

    Roketlerin neden olduğu tahribat günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı. 4 roket düşmesine rağmen onlarca ev, iş yeri ve araçta hasar meydana gelirken, sabah vatandaşlar ev ve iş yerlerinde temizlik yapmaya başladı.

    Roketlerin oluşturduğu tahribat gün ağarınca ortaya çıktı

    Polis ise roketlerin isabet ettiği evlerin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

    Roketlerin oluşturduğu tahribat gün ağarınca ortaya çıktı

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    Etiketler: roket saldırısı , afrin operasyonu , Zeytin Dalı Harekatı , son dakika
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