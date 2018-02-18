Ripple'ın kurucusundan önemli kripto para uyarısı

Geçtiğimiz aylarda değeri kısa sürede yaklaşık 10 kat artan Ripple'ın kurucusu kripto paraların çoğunun batacağını belirtti.

Ripple'ın CEO'su Garlinghouse spekülatif bir şekilde ortaya çıkan kripto paraların batmaya mahkum olduğunun altını çizdi ve Ripple ve Bitcoin gibi kripto paraların gerçek bir değeri olduğunu iddia etti.

Benzer bir uyarı dün ünlü milyarder Charles Munger'den gelmişti. ABD basınına konuşan Charles Munger Bitcoin'i "zehirli" olarak nitelendirdi ve uzak durulması gerektiğini iddia etti.