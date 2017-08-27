Rezidansta ölüm! Günübirlik isyanı

Olay, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa İlçesi Güzeloba Mahallesi 2365 Sokak üzerindeki bir sitenin 8’inci katındaki dairede meydana geldi. Yalçın Bozarslan, gece yarısı iki arkadaşı ile birlikte lüks sitedeki günübirlik kiralanan daireye gelerek eğlenmeye başladı. İddiaya göre uyuşturucu madde de kullanan Bozarslan, bugün öğle saatlerinde fenalaştı. Arkadaşlarının çağırması üzerine gelen sağlık ekipleri Yalçın Bozarslan’ın öldüğünü belirledi. Polis arkadaşlarının ifadesini alırken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Bozarslan’ın cansız bedeni Adli Tıp Morgu’na götürüldü.

'HER ÖNÜNE GELENE KİRAYA VERİLİYOR'

Bu sırada olayı duyan rezidans kiracılarından bir kadın ise ölüm haberini aldıktan sonra günübirlikçi kiralamaya tepki gösterdi. Basın mensupların çekimine güvenlik görevlisi engel olmaya çalışırken, yine aynı kadın güvenlik görevlisine de tepki gösterdi. Genelde uyuşturucu ve alkol kullanan kişilerin bu yöntemi seçtiğini ileri süren kadın, “Her önüne gelene gecenin 11’inde 12’sinde kiraya veriliyor. Sıkıntı yaşıyoruz, içmiş eroini şimdi bak orada yatıyor. Kaç kere polise haber verdik. Günübirlikçilerin ne oldukları, kim oldukları belli değil. İstiyorum ki cumhurbaşkanımız nasıl yasakladıysa çözüm bulsun bu işe. Her gün bir şey yaşıyoruz. Eroincisi de burada, tırnakçısı da burada, aranan kişiler de burada” diyerek tepki gösterdi.