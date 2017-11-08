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    Referandumdan pişman değilmiş

    Hürriyet Haber
    08.11.2017 - 00:22 | Son Güncelleme:

    IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki başkanlık görevinden ayrıldıktan sonra ilk kez verdiği röportajda Mesud Barzani, bağımsızlık mücadelesine destek vermediği gerekçesiyle ABD ile ilişkilerin yeniden ele alındığını söyledi.

    71 yaşındaki politikacı, Irak ile yaşanan kriz ve Kerkük’ün kaybı ve istifa etmek zorunda kalmasına rağmen referandumu yapmış olmaktan pişmanlık duymadığını söyledi.

    ‘ABD ŞOKE ETTİ’

    Amerikan NPR radyosundan Jane Arraf’a konuşan Barzani, Irak ordusunun ABD’nin verdiği tanklar ve Şii milislerin desteğinde Kerkük’e yürüdüğüne işaret edilmesi üzerine ABD’nin hiçbir şey yapmamasından şoke olduklarını kaydetti. Barzani, “ABD’nin IŞİD ile mücadele için verdiği Abram tankları ve Amerikan silahlarını kullanıyorlardı. Ancak bunu insanlara karşı kullandılar, ABD sessiz kaldı” dedi. Arraf’a göre Barzani şimdi Rusların daha iyi müttefik olabileceğini düşünüyor.

    ‘GURUR DUYUYORUM’

    Arraf, krizin ardından IKBY’nin 2003 sınırlarına geri döndüğünü belirtirken “Maaşları ödemek için para yok, ışıkları yakmak için bile yok. Ancak Barzani pişman değil. (Referandumun) Denemeye değer olduğunu açık bir şekilde hissettiriyor” yorumunda bulunuyor. Barzani ise “Sonuçtan çok gurur duyuyorum. Kürdistan halkına seçim yapma fırsatı verdiğimiz için çok gurur duyuyorum. Bu konuda pişman değilim” diyor. Sunucu Arraf’a göre Barzani bağımsızlık için mücadele etmeye devam edeceklerini söylüyor.

    Etiketler: gazetehaberleri
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