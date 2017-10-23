Recep Altepe, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı görevinden istifa etmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. 2004 yışından bu yana Osmangazi Belediyesi ile başlayan belediye başkanlığı hayatına, 2009 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi ile devam eden Recep Altepe, 23 Ekim 2017 tarihinde istifasını kamuoyuna sundu. Peki, Recep Altepe kimdir, kaç yaşındadır? İşte, merak edilen isim hakkında detaylı bilgiler

RECEP ALTEPE KİMDİR?

Bursa Büyükşehir Belediyesi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Recep Altepe, 1959 yılında Bursa´da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bursa´da tamamladı. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü´nü bitiren Recep Altepe, 1983 yılında kendi işini kurarak kalorifer, buhar kazanı imalatı, ısıtma-soğutma tesisatı ve proje işleri yaptı.

Siyasete 1989 yılında Refah Partisi İl Yöneticisi olarak giren Recep Altepe, 1994´te aynı partinin İl Başkan Yardımcılığı ve Yerel Yönetimler Başkanlığı görevine geldi. Fazilet Partisi döneminde bir yıl süreyle Genel Merkez Müfettişliği görevini sürdürdü.

1994 yılı yerel seçimlerinde Bursa Büyükşehir ve Yıldırım Belediyesi Meclis Üyelikleri ile BUSKİ Genel Kurul Üyeliği´ne seçildi. Altepe, 1999 yılındaki seçimlerde tekrar seçilerek

üst üste iki dönem bu görevleri yürütme imkanı buldu. Bu görevler sırasında yurt içi ve yurt dışı gezilere, çalışmalara katıldı. Ayrıca Yıldırım ve Büyükşehir Belediye Meclisleri´nin; Bütçe ve Mali İşler, İmar ve Ulaşım Komisyonları´nda görev yaptı

Recep Altepe, 2004 yılı yerel seçimlerinde AK Parti´den Osmangazi Belediye Başkanlığına seçildi. 29 Mart 2009 yılı yerel seçimlerinde halkın büyük teveccühü ile AK Parti´den Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı´na seçildi. 30 Martı 2014 seçimlerinde yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Recep Altepe Büyükşehir Belediyesi tarihinde üst üste iki dönem seçilen ilk başkan oldu.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birligi ve Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği´nin de başkanı olan Altepe, evli ve üç çocuk babasıdır.