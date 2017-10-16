Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Haberler >Teknoloji>İşte Razer'in yeni telefonundan ilk görüntü

    İşte Razer'in yeni telefonundan ilk görüntü

    Hürriyet Haber
    16.10.2017 - 13:35 | Son Güncelleme:

    Bir süredir sızıntılarla gündemde olan Razer Phone’un geçtiğimiz günlerde teknik özellikleri ortaya çıkmıştı. Razer Phone’un şimdiyse görselleri sızdırıldı.

    Geçtigimiz günlerde GFXBench kriter testi ile donanım bilgilerini öğrendiğimiz cihazın, Techbyte tarafından ortaya çıkan görselle telefonun tasarımı ortaya çıktı. Köşeli bir tasarıma sahip olan cihazın arkasında büyük bir Razer logosu bulunuyor. Görüntüde en çok göze çarpan kısım ise arka tarafında bulunan çift  kamera lensinin bulunması oldu.

    İşte Razerin yeni telefonundan ilk görüntü

    Razer’ın yeni akıllı telefonu Razer Phone, oyuncu odaklı olacak. Telefonda Android için en üst seviye işlemci olan Qualcomm Snapdragon 835, 5.7 inç QHD çözünürlüklü 16:9 boyutunda bir ekrana sahip. 8 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanına sahip olacak. Razer Phone için Android 7.1.1 Nougat sürümü ve Razer Edition arayüzünü kullanılacak cihaz, bu ölçütteki oyunların hepsini çok rahat şekilde çalıştıracak şekilde tasarlanmış. Cihazın Ön kısmında ise 8 Megapiksellik bir kamera bulunuyor. Razer'ın yeni akıllı telefonu Razer Phone 1 Kasımda tanıtılacak.

    Etiketler: Yeni Razer Telefonu
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri