İşte Razer'in yeni telefonundan ilk görüntü

Geçtigimiz günlerde GFXBench kriter testi ile donanım bilgilerini öğrendiğimiz cihazın, Techbyte tarafından ortaya çıkan görselle telefonun tasarımı ortaya çıktı. Köşeli bir tasarıma sahip olan cihazın arkasında büyük bir Razer logosu bulunuyor. Görüntüde en çok göze çarpan kısım ise arka tarafında bulunan çift kamera lensinin bulunması oldu.

Razer’ın yeni akıllı telefonu Razer Phone, oyuncu odaklı olacak. Telefonda Android için en üst seviye işlemci olan Qualcomm Snapdragon 835, 5.7 inç QHD çözünürlüklü 16:9 boyutunda bir ekrana sahip. 8 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanına sahip olacak. Razer Phone için Android 7.1.1 Nougat sürümü ve Razer Edition arayüzünü kullanılacak cihaz, bu ölçütteki oyunların hepsini çok rahat şekilde çalıştıracak şekilde tasarlanmış. Cihazın Ön kısmında ise 8 Megapiksellik bir kamera bulunuyor. Razer'ın yeni akıllı telefonu Razer Phone 1 Kasımda tanıtılacak.