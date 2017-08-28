Ramzan Kadirov baş çöpçatan oldu

Kocalarıyla barıştırılan kadınlar Rusya Federasyonu yasalarına aykırı olmasına rağmen ikinci eş olarak da aileye dönebiliyor. Haziran ayında başkent Grozni’de bir konuşma yapan Kadirov, “Boşanmış veya ayrı yaşayan aile çocukları eninde sonunda eşkıya veya terörist oluyor. Bunun önüne aileleri birleştirerek geçmemiz şart” demişti.

PROJE KAPSAMINDA 948 AİLE BİRLEŞTİRİLDİ

Kadirov’un konuşmasının ardından başta Grozni olmak üzere tüm yerleşim birimlerinde “Aile Uyum Komisyonları” kuruldu. Çeçen televizyonuna göre proje başladığından bu yana 948 aile birleştirildi. Grozni’deki Aile Uyum Komisyonu Başkanı Resul Uspanov, “Önce yerel yönetimler bölgelerinde boşanmış çiftleri tespit ederek listeleri hazırlıyor. Komisyon taraflara yeniden birleşmeleri telkininde bulunuyor. Tabi 2-3 yıl ayrı yaşayan ve bu arada erkeğin yeniden evlendiği çiftler de oluyor. Bu gibi durumlarda hele ortada çocuk da var ise eski eş yeni aileye ikinci eş olarak geri alınıyor” dedi.