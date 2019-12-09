İstihare Duası Nedir? İstihare Namazı Duası Arapça Ve Türkçe Okunuşu

İstihare, niyet edilen hayırlı bir işin hayırla sonuçlanması için Allah'a dua etmek, namaz kılmak ve rüya ile yardım almak yolları ile ilahi makamlara danışmaktır. Hayatın birçok evresinde hayırlı işlerin sonuçlanması beklenir, gerek iş hayatında gerekse de aile hayatında iyi niyetle bir şeyler planlanırsa da istihareye başvurulup, hayırlı sonuçlanabilmesi için yardım alınabilir. Öte yandan iyi niyetle girişilen herhangi bir şey hakkında da işaret için istihare yapılır. Sırf iyi niyetle çıkılan yolun hayra sonuçlanması duası da istihare namazı ile sağlanırken, hangi yolun hayra erdiğine yönelik de istihare yapılır

İstihare Duası Nedir?

İstihare duası muhakkaktır ki iki rekat namazın ardından okunur. Namaz kılamayacak durumda olanlar içinse Allah'a hamd ederek, istihare namazı duası okunur. Namaz kılmadan da istihare duası okunur, ancak böylesinin daha hayırlı olduğu da bilinmektedir. İstihare duası direkt Allah'a yalvararak; işlerinin hayırla sonuçlanmasını, işinin hayırlı olup olmadığına yönelik ilham alınmayı, hangi işlerin daha hayırlı olacağını şeklinde farklı amaçlarla dua ile yardım istenir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de geçen İstihare duasının pek çok geçmiş işlere de hayırlı geldiği söylenmektedir.

İstihare Namazı Duası Arapça

İki rekat kılınan namazın ardından;

''Allahumme innî estehîru-ke bi-ilmike ve estakdiruke bi-kudratike ve es'eluke min-fadlike'l-azîm. Fe-inneke takdiru velâ akdiru ve ta'lemu velâ a'lemu ve ente al-lâmu'l-ğuyub. Allahumme in kunte ta'lemu en-ne hâza'l-emra hayrun lî fî-dînî ve meâşî ve akıbeti emri (âcili emıî ve âcilihî) fakdurhu lî ve yessirhu lî summe bârik lî fîh. Ve in kunte ta'lemu enne hâzâ'l-emre şerrun lî fi dînî ve meâşî ve akıbeti emri (âcili emıî ve âcilihî) fasrifhu annî vasrifnî anhu vakdur liye'l-hayra haysu kâne summe ardınî bih.''

duası okunur. En hayırlı günlerde, önceki gecesinde ve o günün gecesinde(Cuma, perşembe gecesi, cuma gecesi) okunan istihare duası Allah katında daha kıymetli olup, yardım isteyen, yol isteyenlerin göstericisi olunmaktadır.

İstihare Namazı Duası Türkçe Okunuşu

İstihare namazı duası Arapça okunup, Allah'a yalvarıp yardım beklenilir. Türkçe mealini okumak isteyenler de İstihare namazı dışında okuyup, dua edebilirler.

İstihare namazı duası Türkçe okunuşu: ''Allah'ım! Senin ilmine göre hayırlısı neyse onu diliyorum, kudretinden güç istiyorum, büyük keremini diliyorum. Zira Allah'ım sen kâdirsin, ben kâdir değilim. Sen bilirsin, ben bilmem. Sen gizliyi ve aşikarı bilirsin. Allah'ım eğer sen bu işin benim dinim, sonum, geçimim, şimdim ve geleceğim hakkında hayırlı olduğunu bilirsin, bana şerli ise beni bundan, bunu da benden çevir. Hayırlı gördüğün neresi ise bana orasını nasip eyle.''

Mealinde de geçtiği üzre istihare namazı duası; Allah katından hayra yorulana teslim olmaktır. Hayır dilemektir. Şerden ve kötü niyetli işlerden uzak durmak istemektir. Duada bunlar Allah katından istenir.

İstihare Namazı Fazileti

Namaz kılabilecek durumda olanlar için İstihare namazı; Birinci rekatta fatiha suresi ve kafirun suresi okunur. İkinci rekatta ise fatiha suresinin yanı sıra ihlas suresi okunur ve iki rekat namaz tamamlanır. İstihare namazını bitirdikten sonra istihare duası okunur. Arapçası okunan istihare duasının yanı sıra Türkçesi de okunabilir. Namazı bitirip secdeden kalkmadan Türkçe meali de okunup, kıbleye dönerek uyunur. Âlim kişilere göreyse ''Muhakkak ki doğru uygulayıp, gönülden isteyenlerin, Allah dualarını kabul edermiş.''