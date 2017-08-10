'Radarıma girdin' saldırısında ikinci perde

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Murat Kuloğlu’na Alkol Madde Bağımlılığı Araştırma

ve Uygulama Merkezi önünde saldırıp kafasına ağır darbeler indiren emekli polis S.Y.’nin Alanya’da yakalandıktan hemen sonra serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

‘ADIM ADIM TAKİP EDİLİYOR’

Emekli polis S.Y.’nin serbest kaldıktan sonra tacizlerine devam etmesi üzerine üniversite yönetimi Prof. Dr. Kuloğlu’na özel güvenlik personeli tahsis etti. Halen raporlu olan fakat haftanın belirli günleri üniversiteye gelip giden Prof. Dr. Kuloğlu’nun odasının kapısında 2 özel güvenlik personeli bekliyor. Güvenlikler Kuloğlu’nu adım adım takip ediyor.

‘KAPI KİLİTLİYORUZ’

Akdeniz Üniversitesi yönetimi, S.Y.’nin tacizlerini sürdürmesi üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu açıklarken, tedirginlik içinde olduklarını anlatan fakülte personeli, “Hocamıza güvenlikler eşlik ediyor. Durum o kadar vahim bir hale geldi ki bizde odalarımızın kapısını kilitliyoruz” dedi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan saldırı olayı ile ilgili güvenlik kamerası görüntülerinin de ortaya çıktığı öğrenilirken, bu görüntülerin adli makamlarla paylaşıldığı belirtildi. Fakülte personeli saldırıyı gerçekleştiren kişinin bölümü telefonla arayarak tacizlerini sürdürdüğünü vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Murat Kuloğlu, vasi tayini raporu hazırladığı hastası Emekli polis S.Y. tarafından saldırıya uğramıştı. Saldırganın kendisini telefonla arayıp “Sen benim radarıma girdin. Radarıma giren kurtulamaz” diyerek tehdit ettiğini anlatan Kuloğlu, “Saldırgan arkamdan yaklaşıp kafama vurmaya başladı. Neye uğradığımı şaşırdım” demişti.