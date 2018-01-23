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    ABD'nin Rusya elçisi, 'Putin'in izindeyim' diyerek buzlu suya daldı

    Hürriyet Haber
    23.01.2018 - 11:43 | Son Güncelleme:

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in buzlu suya girerek yaptığı gövde gösterisine Amerikalı elçiden cevap geldi.

    ABD’nin Rusya Büyükelçisi Jon Huntsman Jr., Moskova yakınlarındaki Istra Nehri’nin buz gibi sularına girdi. Ortodoks geleneği olan bu adeti geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gerçekleştirmişti. Putin’in dini tören eşliğinde buz gibi suya dalıp çıkması dünya medyasında da geniş yer bulmuştu.

    ABDnin Rusya elçisi, Putinin izindeyim diyerek buzlu suya daldı

    Amerikalı elçi Huntsman, Washington ile Moskova arasındaki tansiyonu düşürmek için Putin’in izinden gitmeye karar verdiğini ve büyük Rus kültürünü içerden tanımak istediğini söyledi.

    ABDnin Rusya elçisi, Putinin izindeyim diyerek buzlu suya daldı
    Elçiye sudan çıkmasının ardından sıcak içecek verildi.

    Bunun kesinlikle unutulmaz bir deneyim olduğunu söyleyen Huntsman, “Bu soğuk geleneğin, Rus-Amerikan ilişkilerini sıcak bir yöne çekilmesinde katkı sağlayacağına inandığını” sözlerine ekledi. Soğuk suya dalıp çıkarken yüz ifadesinden oldukça üşüdüğü anlaşılan Huntsman’a sudan çıktıktan sonra sıcak içecek verildi.

    ABDnin Rusya elçisi, Putinin izindeyim diyerek buzlu suya daldı
    Putin buzlu suya böyle girmişti.

    Etiketler: abd elçisi , buzlu su
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