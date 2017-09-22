Putin Ankara’ya geliyor

Peskov, “İki ülke liderinin görüşmesi ile ilgili yoğun çalışmalar sürdürülüyor. Program netleştiğinde kamuoyunu bilgilendireceğiz” dedi. Kulislerden alınan bilgiye göre Erdoğan - Putin zirvesinin önümüzdeki hafta 28 Eylül tarihinde Ankara’da yapılması planlanıyor. İki liderin ele alacağı temel konular şunlar: Suriye’de Rusya-Türkiye-İran üçlüsünün ortak kararıyla oluşturulan çatışmasızlık bölgelerindeki son durum değerlendirilecek. İkinci olarak Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füzeleri alımı gündeme gelecek. Üçüncü konu Irak Kürt Bölgesel Yönetimi referandumu olacak. Ankara ile Moskova, referandum sonrası gelişmeleri değerlendirecek. Zirvenin dördüncü konusu ikili ekonomik ve ticari ilişkileri kapsayacak. Burada Rusya’nın Türkiye’den domates alımı, ‘Türk Akımı’ doğalgaz boru hattı projesinde gelinen nokta ve Akkuyu nükleer santral inşaat izinleri görüşülecek.