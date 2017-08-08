MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Profesörün arkasından davul çaldıran rektöre para cezası

    Profesörün arkasından davul çaldıran rektöre para cezası

    Hürriyet Haber
    08 Ağustos 2017 - 11:52Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 12:17

    Çukurova Üniversitesi'nde emekli olan profesörün arkasından davul çaldıran eski rektöre 5 bin lira para cezası verildi.Ziraat Fakültesi'ndeki öğretim üyeliği görevinden emekli olan Prof. Dr. Rıza Kanber'in arkasından davul çaldırdığı gerekçesiyle 5 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.

    1 Temmuz 2011'de dönemin rektörü Prof.Dr. Akınoğlu'na karşı, "Gittiğiniz yol doğru değil. Üniversiteyi bilimden uzaklaştırıp ayrımcılık yapıyorsunuz" diyerek tavır alan 46 yıllık bilim adamı Kanber, iddiaya göre rektörün hedefi oldu. Prof.Dr. Akınoğlu'nun, "Emekli olduğun gün arkadan davul- zurna çaldıracağım" dediği konuşulurken, profesörün emekli olduğu gün de fakülte önünde davul çalındı.

    Bazı öğretim üyeleri aşağı inip davulcuları kovdu. Üniversite basın bürosundan yapılan açıklamada ise davulun "jest ve sürpriz" amacıyla çalındığı belirtildi. Bunun üzerine Prof.Dr. Kanber, kendisini "toplum önünde aşağıladığı ve kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu" gerekçe gösterip Prof.Dr. Akınoğlu hakkında 10 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Prof.Dr. Akınoğlu ise olayla ilgili çıkan haberler üzerine açıklama yaparak, davul çaldırılması olayı ile bir ilgisinin bulunmadığını öne sürdü.

    YÖK 'TAKİPSİZLİK' VERMİŞTİ

    Adana 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, açılan davada Prof. Dr. Alper Akınoğlu hakkında hakaret ederek Prof. Dr. Rıza Kanber'in mesleki itibarını zedelediği iddiasıyla 5 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Yargıtay 4'üncü Hukuk Dairesi ise kararı kısmen bozdu. Yerel mahkeme önceki kararında direnince, dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nda ele alınarak yerel mahkemenin kararı onandı.

    Aynı konuda YÖK tarafından açılan idari soruşturmada "takipsizlik" kararı verilmiş, Danıştay da YÖK kararını onaylamıştı.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

     

    Etiketler: son dakika , haber , haberler , rektör , prof akınoğlu , çukuova üniversitesi , davul
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri