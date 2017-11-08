Prensleri yerde mi yatırıyorlar

SUUDİ Arabistan’da geçtiğimiz cumartesi 11 prens, 4 bakan ve onlarca eski bakanın yolsuzluk gerekçesiyle gözaltına alınmasının yankıları sürüyor. Gözaltına alınanlardan bazılarının Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bulunan beş yıldızlı lüks Ritz Carlton Oteli’ne götürüldükleri öne sürülmüştü. İngiliz Daily Mail gazetesi ise Suudi hükümetindeki kaynaklardan elde ettiğini açıkladığı bir fotoğrafı internet sitesinde paylaştı. Fotoğrafta otelin balo salonunda yere serilmiş şilteler üzerinde yatan birtakım şahıslar görünüyor. Bu kişilerin üzerinde ince çiçekli battaniyeler dikkat çekiyor.

‘PRENS TALLAL DA ORADA’: Daily Mail, Riyad yönetimindeki kaynaklara dayandırdığı haberinde, hiçbir şahsın yüzünün görülmediği fotoğraftakiler arasında Suudi Arabistan’ın ilk kralı olan Ibn Suud’un torunu milyarder işadamı Prens El Velid bin Tallal’ın da bulunduğunu aktardı. İngiliz gazetesi, fotoğrafın gerçek olup olmadığını doğrulama imkânları olmadığını belirtse de geçtiğimiz pazar uluslararası ajanslar yüksek profilli gözaltıların Ritz Carlton’a götürüldüğü haberlerini geçmişti.

KONFERANS YAPILMIŞTI: Oteldeki salon geçen ay “Gelecek Yatırım İnisiyatifi” isimli konferansa ev sahipliği yapmıştı. ‘Çöl Davos’u diye adlandırılan konferansta dünyadan mal varlıkları 22 trilyonu bulan 3500 katılımcı yer almıştı. 24-26 Ekim arasında bu otelde düzenlenen konferansta 32 yaşındaki Veliaht Prens Muhammed bin Selman, krallığın bir ılımlı İslam ülkesine dönüşeceğini ilan etmiş, ayrıca “Neom” adını verdiği yeni bir endüstri, iş ve yaşam merkezinin kurulacağını duyurmuştu.

O PRENS ÖLDÜRÜLDÜ MÜ: Öte yandan eski Suudi Arabistan Kralı Fahd’ın oğlu olan 44 yaşındaki Prens Abdulaziz Fahd’ın hakkındaki gözaltı kararına direndiği ve çıkan çatışma sonucu öldürüldüğü öne sürüldü. İddiayı ABD’de yaşayan yazar ve eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanı Ali H. Soufan’ın Twitter adresinden dile getirdi. Halen Suudi Arabistan’da bulunan ve önceki gün ölüm tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu ileri sürerek istifa eden Lübnan Başbakanı Saad Hariri’nin de Saudi Oger şirketinde ortağı olduğu bilinen Prens Fahd’ın kalp krizinden öldüğü yolunda da iddialar var. Fahd’ın ailesinin Riyad’da yas tuttuğu da belirtildi. Prens Fahd, 2005 yılında yaşamını yitiren Kral Fahd’ın en sevdiği oğlu olarak biliniyor.

BİLGİ NOTU

Savunma Bakanı ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında geçen cumartesi gecesi Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Komisyonu kurulmuş ve aralarında 11 prens ile 4 bakanın da olduğu eski ve mevcut onlarca yetkili görevlerinden el çektirilerek gözaltına alınmıştı. Komisyonun hedefinde 2009 yılındaki “kolera ile ilgili ve Cidde’deki atık suyu projesi usulsüzlüğü” gibi birden fazla yolsuzluk dosyası nedeniyle gözaltıların gerçekleştirildiği kaydedilmişti.

TRUMP’TAN GÖZALTI HAMLESİNE DESTEK

Asya turunda olan ABD Başkanı Donald Trump, Twitter’dan gözaltı dalgasına ilişkin Kral Selman bin Abdulaziz ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ı destekleyen paylaşımlarda bulundu. “Kral Selman ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi’ne büyük güvenim var. Ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar” diyen Başkan Trump ayrıca, “Şu kötü davrandıklarından bazıları yıllarca ülkelerini sağdılar” ifadesine de yer verdi. Öte yandan Amerikan Washington Post gazetesi yazarı David Ignatius, ABD Başkanı Trump’ın damadı Jared Kushner’in geçen ay Riyad’a giderek Veliaht Prens bin Selman’la uzun görüşmeler yaptığını yazdı.

SAVAŞ RÜZGÂRLARI

RİYAD’DAN İRAN’A ÇOK SERT MESAJLAR

SUUDİ Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman dün İran’ın Yemen’deki Husilere füze sağlamasının “doğrudan askeri bir saldırı” sayılabileceğini söyledi. Suudi resmi ajansı SPA’nın haberine göre, bin Selman, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü. Prens, “İran rejiminin Husi milislere füze tedarik etmesi askeri bir saldırı sayılır. Hatta krallığa karşı bir savaş hareketi olarak düşünülebilir” ifadelerini kullandı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr de İran’ın “düşmanca eylemlerine, uygun bir zaman ve şekilde karşılık verme hakkımız saklıdır” demişti.

HUSİLERDEN TEHDİT

İran Dışişleri Cevad Zarif ise İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson ile telefon görüşmesinde Suudi iddialarının gerçeğe aykırı olduğunu söyledi. Cumartesi gecesi Yemen’den, Riyad’a balistik füze saldırısı düzenlenmiş, füze havada imha edilmişti. Öte yandan dün Yemen’deki Şii Husi grubu, hava, deniz ve karar sınırını kapatan S. Arabistan ve BAE’ne saldırı düzenleyebileceğini açıkladı.