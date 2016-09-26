MENÜ
Çukurova Haberleri

ÇUKUROVA

    Hürriyet>Pote’ye doğum günü süprizi

    Pote’ye doğum günü süprizi

    dha
    26 Eylül 2016 - 09:36Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 13:49

    ADANA Demirspor’un başarılı forvet oyuncusu Mickael Pote, 32’inci yaş gününü Balıkesir deplasmanında kutladı.

    Doğum gününü unutmayan takım arkadaşlarına ve teknik heyete teşekkür eden Benin asıllı Fransız oyuncu, başarılı ve kazasız bir sezon temennisinde bulundu.

    Bugüne kadar toplamda 371 karşılaşmada forma giydiğini ve 99 gol attığını anlatan tecrübeli forvet, "Bunlardan 299’u ilk 11 başladığım maçlar. Ve inşallah Balıkesirspor maçıyla 300’üncü maçıma çıkacağım. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

    Adana Demirspor Kulüp Başkanı Sedat Sözlü ise Pote’ye sağlıklı ve başarılı yıllar diledi. Pote mavi lacivertli forma altında bugüne kadar toplamda 41 karşılaşmada görev alırken, 24 kez fileleri havalandırdı.

    Etiketler: Adana , Adana Demirspor , FUTBOL
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri