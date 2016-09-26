Pote’ye doğum günü süprizi

Doğum gününü unutmayan takım arkadaşlarına ve teknik heyete teşekkür eden Benin asıllı Fransız oyuncu, başarılı ve kazasız bir sezon temennisinde bulundu.



Bugüne kadar toplamda 371 karşılaşmada forma giydiğini ve 99 gol attığını anlatan tecrübeli forvet, "Bunlardan 299’u ilk 11 başladığım maçlar. Ve inşallah Balıkesirspor maçıyla 300’üncü maçıma çıkacağım. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.



Adana Demirspor Kulüp Başkanı Sedat Sözlü ise Pote’ye sağlıklı ve başarılı yıllar diledi. Pote mavi lacivertli forma altında bugüne kadar toplamda 41 karşılaşmada görev alırken, 24 kez fileleri havalandırdı.