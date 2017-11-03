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    Porno yıldızına 4 buçuk yıl hapis

    Hürriyet Haber
    03.11.2017 - 11:53 | Son Güncelleme:

    Kanadalı porno film oyuncusu Isabelle Lagace, uyuşturucu kuryeliğinden 4 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    29 yaşındaki Lagace, Sea Princess adlı seyahat gemisiyle geldiği Avustralya'nın Sydney kentine geçtiğimiz yılın Ağustos ayında uyuşturucu sokmaya çalışırken yakalandı. Lagace, 21.5 milyon dolar (82 milyon TL) değerinde 30 kilo kokain taşıyordu. Avustralya mahkemesi, genç kadını 7 yıl 6 ay hapse mahkum etti. Daha sonra bu ceza, tutuklu geçirdiği süre ve diğer bazı şartlar göz önüne alınarak indirildi. Lagace'ın 2021 yılının Şubat ayında serbest bırakılması bekleniyor. 

    'ÖLÜM TEHDİDİ ALDIM'

    Lagace, ismi verilmeyen bir kişiye 20 bin dolarlık (76 bin TL) borcunun silinmesi karşılığında kuryelik yapmayı kabul ettiğini anlattı. Porno oyuncusu, kokain dolu çantayı taşıması için ölümle tehdit edildiğini de söyledi. Isabelle Lagace, "Ailemi, arkadaşlarımı ve kendimi utandırdım" dedi.

    Porno yıldızına 4 buçuk yıl hapis

     

    Etiketler: kurye , pornocu , oyuncu
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