Porno sitelerine girenlerin bitcoin'leri uçuyor!

Porno sitelere telefonuyla girenleri bitcoin tehlikesi bekliyor. Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Wandera isimli şirket, mobil cihazlardaki zararlı yazılımların 4'te 1'inin +18 sitelerden bulaştığını belirtti. Araştırmaya göre; cep telefonundan porno izlemek, geleneksel masaüstü bilgisayarlardan porno izlemeye göre çok daha riskli. Hatta son günlerde bitcoin'lerin de bu sebeple telefonlar üzerinden çalınabilme riski ortaya çıkmış durumda.





Wandera şirketi, bilhassa Android işletim sistemi kullanan cep telefonlarının masaüstü bilgisayarlar kadar güvenli olmadığını ve internet korsanlarının kolayca suistimal edebileceği sayıf noktalar bulunduğunu açıkladı. Özellikle de bitcoin cüzdanı bulunan uygulamaların yer aldığı telefonlar büyük risk altında.

Kişisel bilgi güvenliği açısından da porno video izlenen sitelerin en az güvenilir kategoride olduğu ortaya çıktı. Araştırma yetişkin içerik sunan 50 siteden 40'ıdaki bilgilerin ortaya çıkabileceğini gösterdi. Eylül 2016'da meşhur bir porno sitesine üye 800 bin kullanıcının kişisel bilgileri ifşa olmuştu.