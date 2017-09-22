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    Polonya'dan Kudüs'e gitmek için 9 aydır at sırtında

    ADIYAMAN (AA)
    22.09.2017 - 20:49 | Son Güncelleme: 22.09.2017 - 21:04

    Kudüs'e gitmek için 9 ay önce atlarıyla Polonya'dan yola çıkan Kristian Bergier, Adıyaman'a geldi.

    Kudüs'e giderek hac görevini yerine getirmek için 9 ay önce Polonya'dan dünya turuna çıkan ve üç ay önce Türkiye'ye gelen Bergier, Adıyaman'a ulaştı. Bergier, Adıyaman ziyaretinin ardından önce Kudüs'e, devamında ise Mekke ve Medine'ye gidecek. 

    İki atıyla yolculuk yapan Bergier; Edirne, Gelibolu, Çanakkale, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Karaman, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın ardından Adıyaman'a geldi. 

    Adıyamanlıların sevgisiyle karşılaşan Bergier, AA muhabirine, Hristiyan olduğunu, Kur'an okumayı bildiğini ve merakından dolayı Mekke ve Medine'ye de gidip İslamiyet'i tanımayı istediğini söyledi. 

    Polonyadan Kudüse gitmek için 9 aydır at sırtında

    Bergier, 9 ay boyunca at sırtında gezdiğini belirterek şöyle konuştu: 

    "Türkiye'de birçok ili gezdikten sonra şimdi Adıyaman'a geldim. Dün Adana Mersin ve Osmaniye'yi gezdim. Gezi esnasında Türk vatandaşların beni şikayet ettiklerini öğrendim. Polis ekipleri ise benim kimliğimi kontrol etti. Daha sonra yoluma devam ettim. Şu anda Adıyaman'a geldim. Adıyamanlı vatandaşlar oldukça misafirperver ve beni evine davet eden eden vatandaşlar oldu. Bugün Adıyaman'da bir arkadaşın evinde konaklayacağım. En sonunda Kudüs'e gideceğim." 

    İsveç'te yaşadığını ifade eden Kristian Bergier, Türkiye'yi çok sevdiğini ve gelecekte bir daha ziyaret etmek istediğini söyledi. 

     

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    Etiketler: Kristian Bergier , Kudüs , Adıyaman
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