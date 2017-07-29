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    Polisin açıklaması kimseyi ikna etmedi

    AA
    29 Temmuz 2017 - 11:52Son Güncelleme : 29 Temmuz 2017 - 11:52

    Londra’nın doğusunda Kingsland Caddesi’nde geçen hafta polisin kovalaması sonucu bir dükkana giren ve burada gözaltına alındıktan bir saat sonra hastanede ölen Rashan Charles’ın polis şiddeti sonucu öldüğünü savunan göstericiler, dün akşam olay yerinin yakınında toplandı.

    ÇEVREDE güvenlik önlemi alan polis ile gösteriler arasında arbedenin yaşandığı protestoda, göstericiler zaman zaman polise çeşitli cisimler fırlattı. Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı gösteriyi, Londra emniyeti havadan helikopterle takip etti.

    Polisin açıklaması kimseyi ikna etmedi

    İngiliz polisi, 22 Temmuz sabahı erken saatlerde ekiplerin durdurmak istedikleri bir araçtan inen Charles’ın, polisin çağrısına uymayarak, Kingsland Caddesi üzerindeki bir dükkana girdiğini, bu sırada ağzına bir obje atarak bunu yutmaya çalıştığını, gencin ardından dükkana giren polis memurunun Charles’ın ağzındaki maddeyi çıkarmaya çalıştığı, ancak gencin fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı ve bir saat sonra hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
    Bağımsız Polis Şikayet Komisyonu da (IPCC) olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.
    Londra’nın doğusunda 15 Haziran’da aracının içinde gözaltına alınan 25 yaşındaki Edir Frederico Da Costa da, polisin güç ve gaz kullanması sonucu hayatını kaybetmişti.

    Polisin açıklaması kimseyi ikna etmedi

     

    Etiketler: Rashan Charles , gösteri , Londra
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