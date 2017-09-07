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    Polisi görünce kız arkadaşını bırakıp kaçtı

    İHA
    07.09.2017 - 22:06 | Son Güncelleme: 07.09.2017 - 22:15

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde uygulama noktasından kaçan otomobilin sürücüsü, motorize trafik polisinin takibi sırasında bir araca çarptı. Şahıs, yakalanacağını anlayınca aracı ve yanında bulunan kız arkadaşını bırakıp yaya olarak kaçtı.

    Manavgat Sanayi Kavşağı yakınlarında Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, görevlilerin dur ihtarına uymayarak kaçan 07 LNC 34 plakalı otomobilin sürücüsü, motorize trafik polisinin amansız takibi sonucu, otogar kavşağında Adem Balcıoğlu’nun kullandığı 07 L 7219 plakalı otomobile çarptı.

    ARACI DA BIRAKTI

    Çarpmanın ardından otomobilden inen sürücü, yanındaki kız arkadaşını otomobilde bırakarak Bahçelievler Mahallesi istikametine kaçtı.

    Polisi görünce kız arkadaşını bırakıp kaçtı

    Kazada yaralanan olmazken otomobilde bulunan genç kızın verdiği bilgi doğrultusunda kaçan otomobil sürücüsünün adının Kaan K. olduğu belirlendi. Kaan K.'nın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

     

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    Etiketler: antalya , kaza , polis
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