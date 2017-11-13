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    Polis teyakkuza geçti: 5 saat sonunda kıskıvrak!

    İHA/DHA
    13.11.2017 - 21:48 | Son Güncelleme:

    ÇANAKKALE’nin Gelibolu ilçesinde, hırsızlık suçundan hüküm giyen 24 yaşındaki İzzet Çınar, cezaevine götürüldüğü sırada Çanakkale Adliyesi’nden elleri kelepçeli şekilde kaçtı. Çınar, yaklaşık 5 saat sonra yakalandı.

    Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde elleri kelepçeli halde adliyeden kaçan zanlı, 5 saat süren nefes kesen kovalamacanın ardından polis tarafından yakalandı.

    Olay, saat 14.00 sularında Çanakkale Adliyesi'nde meydana geldi. Gelibolu Adliyesi'nde hırsızlık suçundan tutuklanan İ.Ç. (24), UYAP sisteminde başka bir suçtan daha araması bulunduğu ortaya çıkınca Çanakkale Adliyesi'ne sevk edildi.

    Polis teyakkuza geçti: 5 saat sonunda kıskıvrak

    ARAMALARA HIZ VERİLDİ

    Getirildiği adliyede elleri kelepçeli şekilde bekleyen İ.Ç., adliyenin 1'inci katındaki pencereden atlayarak kaçtı. Bunun üzerine Çanakkale sokaklarında kovalamaca başladı. İ.Ç.’nin görüldüğü noktalar arasında yer alan cuma pazarı civarındaki tüm giriş ve çıkışları kapatan polis ekipleri, verilen eşkal doğrultusunda aramalarına hız verdi.

    Polis teyakkuza geçti: 5 saat sonunda kıskıvrak

    GÜVENLİK ARTIRILDI

    İ.Ç.’nin bir ticari taksi ile kaçmak istediği bilgisini alan ekipler, şehir çıkışlarında da güvenliği arttırdı. İ.Ç.’nin Küçük Sanayi Sitesi civarında ticari taksiden indiği bilgisine ulaşan ekipler, bölgeyi çembere alarak aramalarına bu noktada devam etti.

    Polis teyakkuza geçti: 5 saat sonunda kıskıvrak

    Sanayi esnafı tarafından elleri kelepçeli şekilde koştuğu fark edilen İ.Ç., polis tarafından kıskıvrak yakalandı. 5 saat süren nefes kesen kovalamacanın ardından yakalanarak Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahsın sorgusu sürüyor.

     

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