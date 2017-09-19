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    Polis, öldürdüğü kadını yiyen adamı vurdu

    Hürriyet Haber
    19.09.2017 - 13:37 | Son Güncelleme: 19.09.2017 - 13:47

    Güney Afrika'da polis, başını keserek öldürdüğü kadını yerken buldukları 23 yaşındaki Aphiwe Mapekula'yu vurdu. Cani adam aldığı yaralardan üç gün sonra hayatını kaybetti.

    Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre Mapekula, aile içi bir tartışmanın ardından Masumpa'yı boğazını keserek öldürdü.

    Polisin defalarca uyarmasına rağmen kadının cansız bedenini yemeyi sürdüren Masumpa, kolundan, bacağından ve karnından vuruldu.
    ​Polisin ateş açtığı sırada Masumpa'nın bıçakla üstlerine doğru koşmaya çalıştığı aktarıldı.

    ANNESİ: BEN BÖYLE BİRİNİ YETİŞTİRMEDİM

    Hastaneye kaldırılan Masumpa'nın burada da bir kadın sağlık görevlisine saldırdığı, vurulduktan 3 gün sonra ise öldüğü bildirildi.

    Olayın ilk tanığı olan ve polise haber veren Mapekula'nın annesi, "Ben böyle bir çocuk yetiştirmedim" dedi.

    Yerel polis sözcüsü Edith Mjoko, "Kadının boğazını bıçakla keserek öldürmüş. Şüphelinin annesi olanları görünce hemen polisi aradı. Olay yerine vardığımızda, şüpheli cansız bedeni yiyordu. Polis durmasını ve teslim olmasını emretti. Fakat o bıçakla üstlerine doğru koştu. Birkaç uyarı ateşi açıldı ama boşunaydı" diye konuştu.

    Komşularının ‘içine kapanık' olarak tarif ettiği Mapekula'nın üniversiteyi bıraktığı ve uyuşturucu problemi olduğu belirtildi.

    Etiketler: afrika , cinayet , Güney Afrika
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