Polis, iki şüpheliye battaniyeden ulaştı

BERLİN’de yaşayan 55 yaşındaki Marianne M., 23 aralıkta öldürülmüş ve cesedi bir battaniyeye sarılarak sokağa bırakılmıştı. İki çocuk annesi Marianne’nin katillerini yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlatan polis, cesedin sarılı olduğu battaniyeden yola çıkarak bir hafta sonra sonuca ulaştı. Biri Türk iki kişiyi Schönefeld Havaalanı’nda yakalayan polis, katil zanlılarının Türkiye’ye kaçmak istediklerini açıkladı.

UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPIYORMUŞ

Yakalanan iki şüpheliden 36 yaşındaki kişinin Türk olduğu ve Kreuzberg’de uyuşturucu ticareti yaptığı bildirildi. Birçok kez suça karışan şüphelinin polisteki dosyasının da kabarık olduğu belirtiliyor. İkinci şüphelinin ise 27 yaşında bir kadın olduğu öğrenildi.

İki zanlının 30 Aralık’ta yakalandığını açıklayan polis, 31 Aralık’ta çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konulduğu bilgisini verdi.