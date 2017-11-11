Peter Feldmann 2018'de yine aday

SPD’li delegeler, Feldmann’ın adaylığını, Frankfurt Bornheim Saalbau salonunda düzenlenen seçim kurultayında oybirliğiyle onayladı. Feldmann, 236 delegenin 229’unun evet oyunu almayı başardı. Kurultaya, Wiesbaden Büyükşehir Belediye Başkanı Sven Gerich, Offenbach eski Büyükşehir Belediye Başkanı Horst Schneider ile Aschaffenburg Belediye Başkanı Klaus Herzog da katıldı. Kurultayda Zübeyde Feldmann da kızları Züleyha ile eşi Peter Feldmann’ın yanında yer aldı. Peter Feldmann, Frankfurt Büyükşehir Belediye başkanlığı için CDU’dan Bernadette Weyland, Sol Parti’den Janine Wiessler ve Yeşiller’den Narges Eskanderi Grünberg ile yarışacak.

MİSAFİR İŞÇİ SEMBOLÜ YAPTIRACAK

Kurultayda konuşan Feldmann, Frankfurt’ta antisemitizme, ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına yer olmadığını söyledi: Frankfurt Ana Garı önüne, kente misafir işçi olarak gelen göçmenler için bir sembol hazırlayacaklarını belirten Peter Feldmann, şunları söyledi: “Belediye şirketlerinin özelleştirilmesine izin vermeyeceğiz, konut sorununu çözmek için yeni mahalleler oluşturacağız, kent merkezindeki yeşil alanları ise koruyacağız. Demokrasimiz güçlü. Özgürlüğümüz Trump, AfD’li Gauland ve Brexit isteklilerine bırakılmayacak kadar değerli. Belediye işletmelerinin iflas edeceğini ileri sürerek ödenebilir kira konusunu gündeme getirmemi istemediler. Frankfurt’ta çalışan, bu kentte oturabilmeli. İşletmelerimiz rekor düzeyde kâr etti. Çocuklarımız artık günde 1 euroya toplu taşıma araçlarına biniyor. Yaşlılar bileti de mutlaka gelecek. Bu kent çok iyi. Bu nedenle büyüyor. 30 bin insanın konuta ihtiyacı var. Konut, bir insan hakkıdır. İnsanların ödenebilir konut bulamadıkları için Frankfurt’tan ayrılmalarını istemiyorum. Çocuk yuvası parasını kaldıracağız. Bütün çocuklarımız iyi eğitim almalı. Hiçbir çocuğun geride kalmasını istemiyorum.”

‘RHEIN MAIN BÖLGESİNİN MOTORU’

Wiesbaden Büyükşehir Belediye Başkanı Sven Gerich ise, Feldmann’ın bankalar kenti Frankfurt’a insani bir yüz verdiğini söyledi. Gerich, “Peter Feldmann, sen insanlara giderek onları dinliyorsun. Sosyal ve birlikte yaşamın önemini iyi biliyorsun. Kiracıların yanında mücadele etmen önemli. Bu, gelecekte de olağan bir durum olmalı” diye konuştu. Aschaffenburg Belediye Başkanı Klaus Hezrog da, “Sen Rhein Main bölgesinin motorusun. İnsanların oylarını isteyen, onların yüreklerine ulaşması lazım. Senin adaylığın SPD için de Frankfurt için de önemli” dedi.

‘İLK ETABINI BAŞARIYLA TAMAMLADIN’

Frankfurt SPD Başkanı Mike Josef de, Feldmann’ın, başkanlığı sürecinde önemli başarılara imza attığını söyledi: “Peter Feldmann, neonazilere karşı düzenlenen mitingte başı çekti. O aktif şekilde astronomik kira artışına karşı mücadele etti. CDU sosyal konutların eyalet işi olmadığını savunup özelleştirilmesini istiyordu. Feldmann ise sosyal konutların satılmasını önledi. CDU adayı Weyland’ın, bir taraftan vatandaşları evinde ziyaret eden Feldmann’ı ‘süpürge satıcısına’ benzetmesi, diğer taraftan da halk için çalışacaklarını söylemesi inandırıcı değil. Feldmann, genç ve çocukların ücretsiz müzelere gidebilmesini sağladı. Öğrenciler için toplu taşıma araçlarının ucuzlatılmasını gerçekleştirdi. Sen görevinin ilk etabını başarıyla tamamladın. İkinci etapta da başarılı olman için seni destekleyeceğiz.”