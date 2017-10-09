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    Pertevniyal Lisesi ‘mezunlar günü’ rekoru kırdı

    AA
    09.10.2017 - 10:48 | Son Güncelleme:

    Pertevniyal Lisesi, Dünya Kampüs Rekorları'nda, ‘En Kalabalık Mezunlar Günü’ kategorisinde, 4 bin 122 mezunun katılımıyla rekor kırdı.

    Pertevniyal Lisesi'nden Yetişenler Derneği Başkanı Osman Gültekin, okulun konferans salonunda düzenlenen ‘Geleneksel Pilav ve Aşure Günü’ etkinliğinde yaptığı konuşmada, 1999 yılında mezun olduğunu, mayıs ayından bu yana da dernek başkanlığı görevini yürüttüğünü belirtti.

    Gültekin, dernek olarak, 145 yıllık mazisi olan Pertevniyal Lisesi'nden mezun olanlar arasında iletişimi sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

    Çalışmaları hakkında bilgi veren Gültekin, "Bugün Pertevniyal olarak tarihe geçtik. Bugün mezunlar günü etkinliğimize 4 bin 122 kişi katıldı. Bu bir dünya rekoru" dedi.

    Pertevniyal Lisesi ‘mezunlar günü’ rekoru kırdı

    Pertevniyal Lisesi Müdürü Zekeriya Arslantürk de buranın İstanbul'un en başarılı liselerinden biri olduğunu dile getirerek, "45 öğrencimiz tıp fakültesine, 10'dan fazla öğrencimiz Boğaziçi Üniversitesi'ne 25-30 civarında öğrencimiz İstanbul Teknik Üniversitesi'ne birçok öğrencimiz Yıldız Teknik Üniversitesi'ne yerleşti. Okulumuz İstanbul'daki Kabataş, İstanbul, Cağaloğlu gibi okullarla başarı noktasında ve sosyal çalışmalar noktasında yarışabilen bir okul" diye konuştu.

    Okul mezunlarından 92 yaşındaki sunucu Halit Kıvanç da bu okuldan mezun olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 4 Şubat 1942 tarihine ait öğrenci kartını gösterdi.

    Kıvanç, öğrencilik ve meslek hayatından anılarını da davetlilerle paylaştı.

    Programda, 1967 mezunlarına 50’inci yıl plaketleri de verildi.

    Rekor denemesi Prof. Dr. Orhan Kural'ın başkanlığındaki rekor tescil ve hakem heyeti tarafından denetlendi. "Dünya Kampüs Rekorları" kapsamında "En Kalabalık Mezunlar Günü" kategorisinde, 4 bin 122 mezunun katılımı tescillendi.

    Etiketler: Pertevniyal Lisesi , mezunlar günü , Dünya Kampüs Rekorları , En Kalabalık Mezunlar Günü , Prof. Dr. Orhan Kural , Geleneksel Pilav ve Aşure Günü
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