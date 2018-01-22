Pence: ABD Büyükelçiliği'ni 2019 yılı içinde Kudüs'e taşıyacağız

Ziyareti kapsamında ilk olarak Batı Kudüs’teki Başbakanlık Ofisi’nde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelen Pence, Batı Kudüs’te resmi törenle karşılandı. Pence’in gelişi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasından sonra üst düzey bir Amerikalı yetkilinin İsrail’e yaptığı ilk ziyaret oldu. Aslında Pence’in ziyareti aralık ayında olacaktı ancak ABD’deki bütçe oylaması nedeniyle ertelenmişti.

Pence, kendisini karşılayan Netanyahu’ya “İsrail’in başkenti Kudüs’te olmak büyük bir onur” dedi. ABD Başkan Yardımcısı, İsrail-Filistin sorununun çözümüne yönelik tartışmalara ilişkin olarak da “Yeni bir dönemin şafağındayız” ifadesini kullandı. Netanyahu ise “Başkan Trump’a ve destek verdiğinizi bildiğim size bu tarihi açıklamadan dolayı teşekkür ederim” dedi.

ABD ile İsrail arasındaki ilişkilerin “mükemmel” olduğunu vurgulayan Netanyahu, “Sizinle bu ziyaretinizde hiçbir zaman olmadığı kadar mükemmel olan ilişkilerimizi ve müttefikliğimizi pekiştirmenin ve ortak hedefimiz olan bölgemizde barış ve güveni inşa etmenin yollarını konuşacağız” ifadelerini kullandı. Netanyahu, Pence’i “İsrail’in hakiki ve harika dostu” şeklinde nitelendirdi. Daha sonra Netanyahu ve Pence, İsrail parlamentosu Knesset’te kürsüye çıkarak konuşma yaptı. Pence, Knesset’teki konuşmasında ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliği, 2019 yılı içinde Kudüs’e taşıyacaklarını açıkladı.