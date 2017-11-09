Payitaht Abdülhamid 24. bölüm fragmanında Sultan Abdülhamid imparatorluğu kurtarabilecek mi?

Ekranların herkes tarafından büyük bir heyecanla takip edilen dizisi Payitaht Abdülhamid yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizinin yeni bölümünde Kemalettin ve Hatice için ise Firuze’nin elindeki mektup oldukça tehlikelidir. İşte, Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Abdülhamid ve Parvus’un önünde birer çanta durmakta, içlerinden birinde patlamaya hazır bir bomba bulunmaktadır.



Kemalettin ve Hatice için ise Firuze’nin elindeki mektup aynı derecede tehlikelidir! Firuze ateşle oynarken, o ateşin sadece Hatice ve Kemalettin’i değil, kendini de yakacağını bilmemektedir.





Bu sırada, Sarayda büyük bir deprem olur… Öyle ki; belki de Abdülhamid’in tahtını, itibarını ve de Osmanlı’nın topraklarını kaybetmesine neden olacak şiddette bir deprem!



Parvus düşman ülkelerle birlikte kurduğu planı başarmanın keyfini sürerken, Abdülhamid kendini ilk kez bu kadar çaresiz hisseder… Kurtuluşa giden tek yol ise, Topkapı Sarayı’nda saklanan Hz. Osman’ın kılıcından geçmektedir.



Murad bu kılıcı almak üzere görevlendirilir. Ancak kılıcın peşindeki tek kişi o değildir! Ve kılıcın tehlikeli ellere geçmesiyle birlikte, Abdülhamid ve İmparatorluk artık büyük bir krizin eşiğindedir!