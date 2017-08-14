Patika yol tartışması sürüyor...

Geçen 17 Temmuz’da tatil için Faralya Mahallesi’ne gelen öğretmen 26 yaşındaki Birolcan Şahin, patika yoldan yürüyerek Kelebekler Vadisi’ne inmek istedi. Yürüyüş sırasında ayağı kayan Şahin, 90 metre yükseklikten vadiye düşerek hayatını kaybetti. Genç öğretmenin ölümü ardından 18 Temmuz’da Fethiye Kaymakamlığı, Faralya Mahalle Muhtarlığı’na yazı göndererek patika yolun başlangıcına uyarı tabelası asılması ve yola fiziki engeller konulmasını istedi.

Kararın üzerinden 28 gün geçmesine rağmen bir değişiklik yaşanmadı. Yolun kapatılmasına karşı çıkan mahalle sakinleri, patika yolun başlangıcındaki tapulu arazilerine fiziki engel konulmasına karşı çıktı. Tapulu arazinin bittiği noktadan başlayan patika yola ise 1’inci derece doğal sit alanı olduğu için kazık dahi çakılamadı. Tatilciler hiçbir engelin bulunmadığı yoldan Kelebekler Vadisi’ne inmeye devam ediyor.

’YOLU KAPATMA YETKİMİZ YOK’

Faralya Mahalle Muhtarı Hasan Karaburun, Kelebekler Vadisi’nde tarım yapan mahalle sakinlerinin kullandığı yolun 1990’dan itibaren turizm amaçlı kullanılmaya başlandığını söyledi. Yolun günlük 50-60 kişi tarafından kullandığı belirten Karaburun, vadiye inmek isteyen tatilcileri engelleme imkanları olmadığını kaydetti. Karaburun, şöyle dedi:

"Hiçbir kurumun patika yolu sahiplenmiyor. Biz bu yoldan sorumlu değiliz. Girişi kapatma yetkimiz yok. İnsanlar araçlarını buraya koyup yürümeye devam ediyor. Parmak arası terlikle, plaj malzemeleri ve büyük kamp çantalarıyla bu yolu kullanmaya gelen insanlar oluyor. Yolun kapatılması yerine, güvenlik önlemleri alınarak gerekli uyarıların yapılması çok daha iyi olur. Çözüm üretilmesi gerekiyor. İnsanlar yasakların daha çok üzerine gidiyor. Yolun giriş patikasında 3 tapulu arazi var. Vatandaşın parsellerini kapatamayız. Bölge 1’inci derece sit alanı, yolun kapatılması anlamında bir inşaat faaliyeti yürütülemez. Bazı bölgeler ise orman. Burada kapatma işlemi yapılacaksa muhtarlık değil, diğer ilgili kurumlar yapmalı."

’FİZİKİ KAPATMA YOK’

Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık ise yolun kapatılması ve fiziki engeller konulması için geçen 18 Temmuz’da Faralya Mahalle Muhtarlığı ile Fethiye Belediyesi’ne yazı yazdıklarını söyledi. Şu ana kadar fiili bir kapatmanın olmadığını anlatan Çalık, patikayı insan hayatı açısından tavsiye etmediklerini kaydetti. Mahalle sakinlerinin yolu kullanmak istediğini vurgulayan Çalık, şöyle dedi:

"Son 1 ay içerinde 1 ölümlü, 3 yaralamalı kaza oldu. İnsan hayatı her şeyden önemli. Turistlerin güvenliği açısından tavsiye edilecek bir yol olmadığını ısrarla vurguluyoruz. Mutlaka uyarı levhalarının koyulması gerekiyor. Burası standart ulaşım sağlanan bir patika değil. Mahallelilerin zor şartlarda kullandığı bir patikadır. Restorasyon ve yol yapım projesi, 1’inci derece doğal sit alanı olduğu için uygun görülmedi. Burada yapılacak çalışmanın bölgedeki doğal ve endemik yapıya zarar vereceği ön görülüyor. Bu nedenle çevre koruma kurulu bir yol projesine uygun görmedi."

Patikanın çok tehlikeli olduğunu vurgulayan Kaymakam Çalık, "Başlangıcına uyarı levhaları konulmasını istedik. ’Bu yol ulaşım için tehlikelidir’ diye. Bu levhaları bir türlü koymadılar. Son olarak birkaç kişi ağır yaralandı. Yolu isteyen kendi imkanlarıyla mahalle yolu olarak kullanabilir. Mahalledeki işletmecilerin müşterilerini bilgilendirmesini istiyoruz. Çok tehlikeli bir yol. Ölümle bitiyor. Para mı önemli, insan hayatı mı?" diye konuştu.