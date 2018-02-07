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    Parfüm fabrikası yandı, 70 milyon TL’lik hasar var

    İHA
    07.02.2018 - 09:42 | Son Güncelleme:

    Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde dün gece çıkan yangında yaklaşık 70 milyon TL’lik maddi hasarın meydana geldiği parfüm fabrikasındaki hasar, gün ağarınca ortaya çıktı.

    Dilovası Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (GEBKİM) bulunan İpek Müstecaplıoğlu’na ait Parkim Parfüm Fabrikası'nda meydana yangında oluşan hasar, günün ağarmasıyla daha net ortaya çıktı.

    Parfüm fabrikası yandı, 70 milyon TL’lik hasar varSabahın ilk ışıklarında itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü fabrikadan geriye hurda çelik iskelet kaldı. Tamamen yanan fabrikadaki hasarın ilk belirlemelere göre 70 milyon TL olduğu iddia edildi.

    Parfüm fabrikası yandı, 70 milyon TL’lik hasar varDün gece 3 saatlik çalışma neticesinde kontrol altına alarak söndürülen fabrikada, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor. Ekipler, fabrikanın dış kısmında bulunan kimyasal madde dolu tankların tutuşma ihtimaline karşı yoğun tedbir aldı.

    Parfüm fabrikası yandı, 70 milyon TL’lik hasar varHasarın tam olarak belirlenmesi için ilerleyen saatlerde inceleme ekibinin geleceği fabrika önünde ise jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Ekipler, fabrika çalışanları da dahil yangın alanına sivil geçişlere izin vermiyor.

    Parfüm fabrikası yandı, 70 milyon TL’lik hasar var

    Etiketler: Kocaeli , Dilovası , parfüm fabrikası , yangın , İpek Müstecaplıoğlu , Parkim Parfüm Fabrikası , son dakika
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