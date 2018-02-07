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    Parayla değil kitapla giriş yapılacak

    Hürriyet Haber
    07.02.2018 - 14:07 | Son Güncelleme:

    Kış Sanat Festivali başlıyor!

    Türkiye Gençlik Akademisi Kadıköy Belediyesi desteğiyle girişi parayla değil kitapla olan Kış Sanat Festivali’ni başlatıyor.

    Türkiye Gençlik Akademisi bu yıl da Kadıköy Belediyesi ile elele vererek, girişi parayla değil kitapla olan Kış Sanat Festivali’ni başlatıyor. 10-11 Şubat tarihlerinde Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan festival, ücretsiz olmakla beraber her bir sahne performansı için kişi başı bir, atölyeler için ise kişi başı beş kitap talep ediyor.

    Bu yıl festival programının ilk gününde Gökhan Emre Akıl söyleşisinin ardından Marad Sade ve Yalnızlık Senfonisi tiyatro oyunları sahnede olacak. Günün kapanışını ise C Blok ve Mesut Yılmaz konserleri üstlenecek. Yine ilk gün sahne programlarının yanında Masal, Seramik, Arjantin Tango ve Yaratıcı Drama Atölyeleri düzenlenecek.

    Festivalin ikinci gün programı da aynı yoğunlukta ilerleyecek. İkinci gün Sinem Sal ve Rewhat Arslan söyleşileriyle gün açılışı yaptıktan sonra Kadıköy Kış Sanat Festivali sahnesi Doğukan Manço’yu ağırlayacak. Ardından Akıl Defteri ve Yangın Yeri tiyatro oyunları sahnelenecek. Günün kapanışını ise Yedinci Ev müzik grubu üstleniyor olacak. İkinci gün ise sahne programlarına Yaratıcı Drama Atölyesi eşlik edecek.

    Toplanan kitapların ihtiyaç sahibi kurumların kütüphanelerinde kullanılacağı bu anlamlı festivale herkes davetli!

    10 Şubat Cumartesi

    14:00 Masal Atölyesi

    14:00 Gökhan Emre Akıl Söyleşi

    15:00 Seramik Atölyesi

    15:30 Marad Sade Tiyatro Oyunu

    17:00 Marmara Drama Topluluğu ile Yaratıcı Drama Atölyesi

    17:30 Yalnızlık Senfonisi Tiyatro Oyunu

    18:00 Hakan Merter ile Tango Atölyesi

    19:30 C Blok Müzik Performans

    21:00 Mesut Yılmaz Konser

     

    11 Şubat Pazar

    12:45 Sinem Sal-Rewhat Arslan

    14:00 Doğukan Manço Söyleşi

    15:45 Akıl Defteri Tiyatro Oyunu

    16:00-17:00 G.D.E. Objeart ve suluboya

    17:00 Marmara Drama Topluluğu ile Yaratıcı Drama Atölyesi

    18:00 Yangın Yeri Tiyatro Oyunu

    20:00 Yedinci Ev

     

    Etiketler: üniversite , etkinlik , kış sanat festivali
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