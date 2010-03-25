Palette Davette! Müsaitseniz size geliyoruz...

Schwarzkopf’un saç boyası markası Palette’nin üç yıldır yurt çapında düzenlediği “Palette Davette” projesinde 2010’un ilk durakları, İstanbul ve Çanakkale. Randevu alan ev hanımlarını ziyaret eden Palette ekipleri, bayanlara saç boyası, makyaj, moda gibi konularda ipuçları veriyor. Konusunda uzman ekiplerin ziyaret ettiği bayanlar, Schwarzkopf & Henkel ürünlerinden oluşan hediyeler de kazanıyor.

Palette’nin 2008 yılında başlattığı ve bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan “Palette Davette” projesi, Mart 2010 ayında İstanbul’da ve Çanakkale’de eş zamanlı olarak başladı. İstanbul ve Anadolu’daki binlerce ev hanımını yepyeni renkli dünyalarla tanıştıracak olan Palette ekipleri, İstanbul için 0212 224 36 63 ve diğer iller için 0212 291 66 33 numaralı telefonları arayarak randevu alan bayanların evlerini ziyaret edip doğru saç rengi seçimi, saç boyası kullanımı, saç rengine göre makyaj önerileri ve modaya ilişkin güzellik ipuçlarını paylaşacak. Üstelik randevu alan bayanlar ziyaretlere komşuları ile arkadaşlarını da davet edebilecek ve samimi bir ortamda Palette’nin renkli dünyasını birlikte keşfedecekler.

Proje hakkında ayrıntılı bilgi veren Palette Ürün Müdürü İdil Ekren, “Palette Davette ile ziyaretlerimizde ekibimizi evine davet eden bayanlara, Palette saç boyasını yakından tanıtmanın yanı sıra daha göz alıcı bir sonuç alınması için saç boyama sırasında dikkat edilmesi gereken adımları, kozmetik dünyasını ve çeşitli güzellik ipuçlarını da anlatıyoruz.” Böylesine başarılı bir projeyi üç yıldır hayata geçirmekten ve binlerce ev hanımına ulaşmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

“Palette Davette”, 2010 da Mart ayında başladı!

Palette Davette aktivitesi 2 dönemde gerçekleşecek. İlk dönemde bir yandan İstanbul’un birçok semtindeki ev ziyaretleri devam ederken eşzamanlı 8 il ziyaret edilecek. Çanakkale, Bursa, Bolu, Yalova ve Sakarya bu illerden bazıları.

Anadolu’da bu illerden birinde ya da İstanbul’da yaşayan bayanlar! İstanbul için 0212 224 36 63 ve diğer iller için 0 212 291 66 33 numaralı telefonları arayıp, randevuyu ilk alan siz olun, “Palette Davette” ekibinin evinize getireceği renkli bir dünya ile tanışın.

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