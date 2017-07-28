Pakistan Başbakanı Navaz Şerif yolsuzluktan azledildi: Gizli servet bitirdi

PAKİSTAN siyasetinin en etkili siyasi figürlerinden Başbakan Navaz Şerif (67), aile üyelerinden bazılarının ‘Panama Belgeleri’yle ortaya çıkan yolsuzluk iddialarına karıştığı gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldı. Ülkenin en yüksek yargı kurumu olan Anayasa Mahkemesi azil kararını oybirliği ile aldı. Görev süresinin dolmasına bir yıl olan Başbakan Şerif, azil kararı üzerine istifa ettiğini açıkladı. Şerif, ülkenin 70 yıllık tarihinde yolsuzluk gerekçesiyle yüksek yargı kararıyla görevden alınan ikinci başbakan oldu. Son olarak 2012’de eski Başbakan Yusuf Raza Gilani, dönemin Cumhurbaşkanı Ali Asif Zerdari hakkındaki yolsuzluk dosyasını yeniden açmayı reddettiği için azledilmişti.

Anayasa Mahkemesi Hâkimi Ejaz Afzal Han dün düzenlediği basın toplantısında, Navaz Şerif’in dünürü olan Maliye Bakanı Muhammed İshak Dar’ın da görevden uzaklaştırıldığını belirtti. Mahkeme kararına göre, Şerif ömür boyu siyasetten de men edildi.

Navaz Şerif’e ömür boyu siyaset yasağı getirildi. Şerif daha önce bir kez yolsuzluk iddiaları, bir kez de darbe nedeniyle görevini bırakmak zorunda kalmıştı.

PARANIN KAYNAĞI BELİRSİZ

Anayasa Mahkemesi ayrıca Şerif’in bazı aile üyeleri hakkındaki yolsuzluk iddialarını soruşturmak üzere kurulan Ortak Soruşturma Komisyonu (JIT) tarafından toplanan tüm materyallerin, 6 hafta içinde “Yolsuzluk Mahkemesi”ne gönderilmesine karar verdi. Bunun yanı sıra Anayasa Mahkemesi, Başbakan Şerif, Şerif’in çocukları Meryem, Hasan, Hüseyin Şerif ve milletvekili Muhammed Safdar aleyhinde söz konusu mahkemede yolsuzluk davası açılacağını bildirdi. JIT raporunda, “Davalıların deklare ettiği mal varlığı ile bilinen gelir kaynaklarından elde edilen arasında kayda değer fark bulunmaktadır” ifadesine yer verilmişti.

Başbakan Şerif’in görevden alınmasında eski kriket yıldızı İmran Han’ın Pakistan Adalet Hareketi’nin (PTI) yürüttüğü kampanya da etkili oldu.Ordunun da Şerif’in gitmesini istediğine dair iddialar söz konusu.

BAE’DEKİ REZİDANS

Suudi Arabistan yayın organı El Arabiya, Şerif’in Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) rezidansını sakladığının ortaya çıkması üzerine azil kararının hayata geçtiğini yazdı. Bunun dışında offshore şirketler yoluyla Londra’da yüksek fiyatlı mülkler almak için kullanılan fonların meşruiyeti soru işaretlerine yol açmıştı. Haber sitesine konuşan Amerikan düşünce kuruluşu Woodrow Wilson Enstitüsü’nden uzman Michael Kugelman, Pakistan yargısının yolsuzluklar konusunda kararlı tutum sergileyen bir geleneği olduğunu kaydetti. Kugelman, Navaz Şerif’in azline dair bu davanın kendisinden çok ailesiyle ilgili olduğu saptamasını yaptı.

OĞLU İTİRAF ETMİŞTİ

Şerif’in büyük oğlu Hüseyin Navaz, ailesinin off-shore şirketleri ve yurtdışında gayrimenkulleri olduğunu itiraf etmişti. Pakistan’da offshore şirkete sahip olmak yasak değil. ‘Panama Belgeleri’ adını Panama’da faal hukuk firması Mossack Fonseca’ya ait olduğu iddia edilen 11.5 milyon civarında belgenin sızdırılmasından alıyor. Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu 2016’da firmanın 40 yıldır tuttuğu belgeleri yayınladı. Belgelerde dünya liderleri ve ünlülerin vergi kaçırmak ve para aklamak için hangi yollara başvurduğuna ait kanıtlar olduğu iddia edilmişti.