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    Özel okullar bakanlığın sınavıyla öğrenci alacak

    Önder ÖNDEŞ
    15.11.2017 - 00:02 | Son Güncelleme:

    ÖZEL liselerin bu yıl nasıl öğrenci alacağı netleşti.

    Dün Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin’le görüşen özel okul temsilcilerinden alınan bilgiye göre, yabancılar da dahil olmak üzere özel liseler bakanlığın merkezi sınavını kullanacak. MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, dün özel okulların temsilcileriyle Ankara’da bir araya geldi. Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal uygulanacak sistemle ilgili, “Müsteşar Yusuf Tekin ile yaptığımız toplantıda bizim de 50 özel lisenin desteğiyle önerdiğimiz, bakanlığın sınavının kullanılması modeli kabul gördü” dedi.

    ÖNCE ÖZEL SONRA DEVLET
    Geçen yıllarda özel liseler, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavındaki belli testleri kullanarak kendi puanlarına göre öğrenci alıyordu. Nurullah Dal, hangi testlerin kullanılacağının bakanlığın liseye geçiş sınavının ayrıntıları açıklandıktan sonra belli olacağını belirterek, şunları söyledi:
    “Bakanlığın liseye geçişte kullanacağı sınavın ayrıntıları henüz netlik kazanmadı. Önümüzdeki günlerde bu açıklandıktan sonra okullar hangi dersleri, ne oranda dikkate alacaklarını belirleyecek. Ayrıca TEOG’da olduğu gibi özel okullara öğrenci alımına ilişkin kayıt takvimi geçen yıl olduğu gibi yapılacak. Yani önce özeller öğrencilerini alacak ardından sıra devlet okullarına gelecek.”

    Etiketler: Liseye geçiş sistemi , gazetehaberleri
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