Özel lise FETÖ'den kapatıldı...

Bornova’da eğitim ve öğretim veren Özel Umut Temel Lisesi’nin 6749 sayılı kanun çerçevesinde yapılan araştırma sonucunda FETÖ’yle bağlantısı olduğu belirlendi.

Alınan karar gereği Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile İzmir Defterdarlığı okula gelerek kapatma işlemini gerçekleştirildi. Kapatma işlemi sırasında polis, okul çevresinde güvenlik önlemi alırken, dersteki öğrenciler dışarıya çıkartıldı.

Kapatma kararını öğrenen öğrenciler, durumu ailelerine bildirdi. Bunun üzerine okula gelen veliler yetkililerden bilgi almak istedi.

Velileri, çocuklarının bundan sonraki durumunu sordu, kapatma işlemini endişeli gözlerle seyretti.

Kapatma işlemi sırasında öğrencilere ve okula ait kitaplar, poşetlere konularak dışarıya çıkarıldı.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, FETÖ soruşturmalarının hassasiyetle devam ettiğini, FETÖ ile irtibatlı ve iltisaklı olabilecek eğitim kurumlarını yakından incelediklerini belirterek, Özel Umut Temel Lisesinde de böyle bir durum tespit ettiklerini, bu nedenle okula el koyduklarını söyledi.

HANGİ MADDEDEN İŞLEM YAPILDI?

Okulun, 6749 sayılı kanunun ikinci maddesi olan "Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenen; sayılı listede yer alan özel öğretim kurum ve kuruluşları ile özel öğrenci yurtları ve pansiyonlarının üçüncü fıkrasına uyarınca milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı belirlenen ve ekli listelerde yer almayan özel ve vakıf sağlık kurum ve kuruluşları, özel öğretim kurum ve kuruluşları ile özel öğrenci yurtları ve pansiyonları, vakıflar, dernekler, vakıf yükseköğretim kurumları, sendikalar, federasyonlar ve konfederasyonlar, ilgili bakanlıklarda bakan tarafından oluşturulacak komisyonun teklifi üzerine bakan onayı ile kapatılır" maddesine göre kapatıldığı öğrenildi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR