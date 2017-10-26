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    Özel lise dün kapatılmıştı... Öğrencilerin durumu belli oldu

    AA
    26.10.2017 - 10:47 | Son Güncelleme:

    İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında kapatılan Özel Umut Temel Lisesindeki öğrenciler başka okullara yerleştirilecek.

    İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FETÖ soruşturması kapsamında kapatılan lisedeki öğrencilerin başka bir okula yerleştirilmesini sağlamak için Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde nakil komisyonu kurulduğunu söyledi.

    SINAVDA ALDIKLARI PUANA GÖRE...

    Kapatılan okuldaki öğrencilerin bu komisyona başvurması gerektiğini ifade eden Yahşi, "Öğrenciler, temel eğitimden ortaöğretime geçerken girdikleri sınavda aldıkları puana göre devlet okullarına yerleştirecek. Hiçbir öğrenci mağdur olmayacak." dedi

    Bornova ilçesindeki Özel Umut Temel Lisesi dün, FETÖ/PDY soruşturması kapsamı ve ilgi yasa uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı onayı ile kapatılmıştı.

    Özel lise dün kapatılmıştı... Öğrencilerin durumu belli oldu

    NE OLMUŞTU?

    Bornova’da eğitim ve öğretim veren Özel Umut Temel Lisesi’nin 6749 sayılı kanun çerçevesinde yapılan araştırma sonucunda FETÖ’yle bağlantısı olduğu belirlendi.

    Alınan karar gereği Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile İzmir Defterdarlığı dün okula gelerek kapatma işlemini gerçekleştirdi.

    HANGİ MADDEDEN İŞLEM YAPILDI?

    Okulun, 6749 sayılı kanunun ikinci maddesi olan "Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenen; sayılı listede yer alan özel öğretim kurum ve kuruluşları ile özel öğrenci yurtları ve pansiyonlarının üçüncü fıkrasına uyarınca milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı belirlenen ve ekli listelerde yer almayan özel ve vakıf sağlık kurum ve kuruluşları, özel öğretim kurum ve kuruluşları ile özel öğrenci yurtları ve pansiyonları, vakıflar, dernekler, vakıf yükseköğretim kurumları, sendikalar, federasyonlar ve konfederasyonlar, ilgili bakanlıklarda bakan tarafından oluşturulacak komisyonun teklifi üzerine bakan onayı ile kapatılır" maddesine göre kapatıldığı öğrenildi.

    Etiketler: kapandı
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