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    Öz yeğene istismarda baba ve amcanın savunması pes dedirtti

    Yüksel KOÇ / DHA / İSTANBUL
    20.01.2018 - 10:41 | Son Güncelleme:

    İstinaf Mahkemesi, suç tarihinde 15 yaşından küçük olan 17 yaşındaki yeğenine cinsel istismarda bulunan amcanın aldığı beraat kararını kaldırarak, 17 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Karar duruşmasında kızın annesi şikâyetçi olurken, babası, "Sanık ağabeyimdir, suçlu olduğunu biliyorum ancak şikâyetçi değilim" dedi. Son sözü sorulan sanık amca şöyle konuştu: "Beni düşünen yok. Beraatimi istiyorum."

    Yeğeni D.C.'ye 2015’te cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle amca T.C. hakkında 2016’da Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. T.C. hakkında, "Çocuğun cinsel istismarı", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Tehdit" suçlaması ile açılan davada T.C. suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, 8 Mayıs 2017’deki duruşmada delil yetersizliğinden T.C.'nin beraatine karar verdi.

    AİLE BAKANLIĞI İTİRAZ ETTİ

    Mağdur D.C. ve katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı beraat kararını istinafa taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, yaptığı duruşmada yerel mahkemenin verdiği beraat kararını kaldırdı.

    ANNE ŞİKÂYETÇİ, BABA DEĞİL

    20. Ceza Dairesi'nde görülen karar duruşmasında sanık T.C.'den şikâyetçi olduğunu söyleyen D.C.'nin annesi H.C., kızının sanığın yaptıkları yüzünden intihara kalkıştığını söyledi. D.C.'nin babası E.C. de "Sanık ağabeyimdir. Suçlu olduğunu biliyorum. Annesine, kardeşlerine, bütün sülalesine zarar verdi. Bütün aile bize karşı cephe aldı, şikâyetten vazgeçmemizi istiyorlardı. Şu an aileden kimseyle konuşmuyoruz. Çocuğumun doğru söylediğini de biliyorum. Ancak şikâyetçi değilim" dedi.

    SANIK: İNSAN İÇİNE ÇIKAMAZ HALE GELDİM

    Mütalaasını sunan savcı, beraat kararının kaldırılarak sanığın, cezalandırılmasını istedi. Mahkemenin son sözünü sorduğu sanık T.C., "İşten çıkarıldım, maddi ve manevi yönden çöktüm. İnsan içine çıkamaz hale geldim. Beni düşünen yok. Beraatimi istiyorum" dedi.

    BERAAT KARARI KALDIRILDI, CEZALANDIRILDI

    20. Ceza Dairesi, beraat kararını kaldırarak, sanığı, "Çocuğun basit cinsel istismarı" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık T.C.'ye, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 5 yıl ceza veren mahkeme, "Tehdit" suçu yönünden beraatine karar verdi.

    Etiketler: taciz , cinsel istismar , son dakika
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