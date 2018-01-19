Oyun dünyasına kadınlar damga vuracak

Kadınların Oyun sektöründe izleyici olarak değil yenilikçi ve yaratıcı fikirleriyle yer almasını desteklemek hedefiyle kurulan Women in Games Turkiye’nin kurucusu Simay Dinç ‘Dijital ekonomi çağında geleceği kaybetmemek, bilgilerimizi paylaşmak, öğrenmek, ilham olmak, üretmek ve değer zincirine katkıda bulunmak için bir araya geldik.Dünya’da 109 milyar USD’a ulaşan Oyun sektörü Türkiye’de 750 milyon USD civarında ancak Türkiye’de üretilen oyunların sadece %5’i Türkler tarafından tüketiliyor %95 yabancı oyunları tüketiyoruz. Etki alanı etki gücü bakımından en zengin endustrilerden biri olan Oyun ihracatını ve kültür üretimini arttırmak için Türkiye’nin dört bir yanından gelen yaratıcı kadınlarla çalışıyoruz’ dedi.

Aral Game, Magnum ve Redbull’un ana sponsor olarak desteklediği Women in Games Turkiye Büyük Buluşmada başvurular arasından seçilen 25 kadın sektörün öncü şirketlerinde çalışan profesyonellerden oyun dünyasını 360 derece tanıyacakları 12 saatlik eğitim aldılar, akşam ise oyun sektörünü bir araya getiren 300 kişinin katıldığı networking party’de üreten kadınlar oyunlarını tanıttılar.





Gram Games’den Derin Yarsuvat’ın Oyun Tasarımı, Recontact Digital Arts’dan Eray Dinç’in Oyun Sanatı, Moralabs’den Kamer Kemerkaya’nın Oyun Geliştirme Süreci, Netmarble’dan Aslı Karabulut ve Buğrahan Göker’in İş Geliştirme sürecini, Arya WIP’den Deniz Duygu melek yatırımcılığı, DIPMO’dan Zeynep Doğanay Devlet Desteklerini, ESL ‘den Simge Erdoğan’ın Espor’u, Codemodeon’dan Yağız Hatay’ın VR’ı, 360+Media Interactive’den Zehra Oney ve Atilla Can’ın AR’ı anlattığı günde Ercan Altuğ Yılmaz Gamification konusunda bilgilerini paylaştı, Gist’in direktörü Cevher Eryurek yaklaşan Oyun fuarı Gaming Istanbul hakkında bilgi verdi.

Women in Games Turkiye’nin yönetim kurulu üyeleri Özge Çarıkçı, Deniz Vural ve Gram Games’den Ayla Kara Çoban yeni piyasaya çıkardıkları oyunları tanıttılar.

Eğitime İstanbul’dan katılanların yanı sıra Ankara, Burdur, Kocaeli, İzmirden gelenler çoğunluktaydı.Istanbul Tıp Fakultesinde okuyan ve medikal oyun geliştirmek isteyende, Torino Univ’de okuyan Espor konusunda uzmanlaşmak isteyen öğrenciler farklı projelerini paylaştı.

Akşam Networking Party’de Women in Games Turkiye’nin yönetim kurulu üyeleri Özge Çarıkçı, Deniz Vural ve Gram Games’den Ayla Kara Çoban yeni piyasaya çıkardıkları oyunları tanıttılar.

Günün sonunda Women in Games Turkiye ekibi tarafından yazılan, Murat Evgin’in müziğini ve aranjesini yaptığı, WinG yönetim kurulu üyesi Gizem Kunt tarafından seslendirilen Who’s in Games? şarkısıyla keyifli anlar yaşandı

Öğrenmek, üretmek, paylaşmak ve değer zincirine katkıda bulunmak için Women in Games Türkiye’nin etkinlikleri ve eğitimleri devam edecek.