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    Oyları son 6 yılın en düşük seviyesinde

    İHA
    12.11.2017 - 17:48 | Son Güncelleme:

    Almanya’yı dört yıllığına yönetmek için dörtlü koalisyon görüşmelerini yürüten Almanya Başbakanı Angela Merkel’in partisi CDU ile ‘kardeş parti’ CSU’nun toplam oyları son 6 yılın en düşük seviyesine geriledi.

    ALMANYA’da 24 Eylül’de yapılan genel seçimlerde CDU/CSU yüzde 32.9 oranında oy alırken, son ankette yüzde 30 dolayında destek gördüğü belirlendi. Emid araştırma kuruluşu tarafından yapılan araştırmaya göre CDU/CSU, Ekim 2011’deki oy oranına geldi. Kamuoyu araştırmaları Jamaika koalisyon görüşmelerinin CDU/CSU’ya oy kaybettirdiğini ortayı koydu.

    Oyları son 6 yılın en düşük seviyesindeAraştırmaya göre, SPD’nin genel seçimlerden sonra muhalefette kalmayı tercih etmesi bu partiye iki puan kazandırırken, son ankette SPD’nin oy oranı yüzde 22 olarak belirlendi. Yeni Jamaika koalisyonunun ortaklarından FDP oy oranını bir puan arttırarak yüzde 11’e yükseltirken, Cem Özdemir’in eş başkanı olduğu Yeşiller Partisi bir puan düşerek yüzde 10’a geriledi. Irkçı parti AfD ise oylarını bir puan arttırarak yüzde 13’e yükseldi

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    Etiketler: oyları geriledi
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