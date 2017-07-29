Otomobili kanala uçan izinci boğuldu

KAZA cumartesi sabaha karşı Pazar İlçesi Ovayurt Köyü yakınlarında meydana geldi. Çalıştığı Norveç’ten memleketine tatile gelen evli ve 3 çocuk babası Mehmet Ak, 60 PB 846 plakalı otomobilinin direksiyon kontrolünü yitirince araç yol kenarında bulunan kanala uçtu. Suyun içerisinde ters dönen araç içerisinden çıkamayan Mehmet Ak, boğularak öldü.

AFAD EKİPLERİ KANALDAN ÇIKARDI

Tarla sulamaya giden köylülerin kazayı görüp haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından otomobil bir traktöre bağlandıktan sonra yola çıkarıldı. Sürücü Mehmet Ak’ın cesedi araçtan çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.