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    Otomobili kanala uçan izinci boğuldu

    DHA
    29 Temmuz 2017 - 12:19Son Güncelleme : 29 Temmuz 2017 - 12:19

    Norveç’ten memleketi Tokat’a tatile giden 47 yaşındaki Mehmet Ak, Pazar İlçesi’nde kontrolden çıkan otomobilinin su kanalına uçması sonucu boğularak can verdi.

    KAZA cumartesi sabaha karşı Pazar İlçesi Ovayurt Köyü yakınlarında meydana geldi. Çalıştığı Norveç’ten memleketine tatile gelen evli ve 3 çocuk babası Mehmet Ak, 60 PB 846 plakalı otomobilinin direksiyon kontrolünü yitirince araç yol kenarında bulunan kanala uçtu. Suyun içerisinde ters dönen araç içerisinden çıkamayan Mehmet Ak, boğularak öldü.

    AFAD EKİPLERİ KANALDAN ÇIKARDI
    Tarla sulamaya giden köylülerin kazayı görüp haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından otomobil bir traktöre bağlandıktan sonra yola çıkarıldı. Sürücü Mehmet Ak’ın cesedi araçtan çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Etiketler: Norveç , Mehmet Ak , Tokat
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