Otomobil tutkunlarını yatırıma çağırıyor. Rusya'dan da talep alıyor

KELEŞOĞLU İnşaat ve Gül İnşaat, Beylikdüzü'nde inşa ettiği Avrupa'dan ödüllü otomobil merkezi Autopia, 365 gün boyunca gibi hizmet verecek. Sıfır kilometre ve ikinci el otomobil galerinin olduğu kadar distribütörlerin de ilgisini çeken Autopia’da kiralamada yüzde 15, satışlarda ise yüzde 35 seviyelerine gelindi. Halen bütün büyük markalarla görüşülen Autopia özellikle Rusya’dan kiralama anlamında talep görüyor.

KONUT ve alışveriş merkezi projesi ve işletme deneyimine sahip Keleşoğlu İnşaat ve Gül İnşaat, Beylikdüzü'nde tüm otomobil tutkunları için Avrupa’nın en büyük otomobil merkezi Autopia'yı inşa ediyor. Türkiye'nin ilk otomobil alışveriş merkezi olarak geliştirilen Autopia, 3 stadyum büyüklüğü, 800 metrelik test-drive pistiyle tüm merkezi arabayla dolaşmaya imkan verirken, 365 gün boyunca gibi hizmet verecek. İlki 150 milyon dolarlık yatırımla gerçekleştirilen Autopia'nın, Türkiye'de yayılma planları bulunuyor. Bu yıl Anadolu yakasında, 2012’de ise Ankara Yenimahalle’de kurulması planlanan Autopia yurtdışından da ilgi görüyor. Geçen yıl Londra’da düzenlenen Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri’nde aldığı “Avrupa’nın 2010 Yılındaki En İyi Mimari Projesi” ödülüyle yurtdışında adını duyuran Atutopia, İranlı Artafaran’dan aldığı teklifin ardından Çinli otomobil devi ZhengTongAuto’nın da ilgisini çekti. Sıfır kilometre ve ikinci el otomobil galerinin olduğu kadar distribütörlerin de ilgisini çeken Autopia’da kiralamada yüzde 15, satışlarda ise yüzde 35 seviyelerine gelindi. Halen bütün büyük markalarla görüşülen Autopia özellikle Rusya’dan kiralama anlamında talep görüyor.

2011 sonunda açılacak

Autopia hakkında bilgi veren Genel Müdür Bilge Çalıklı Arpacı, merkezin otomobille ilgili her şeyin içinde yer alacağı, yaşam ve hobi alanlarından, sergi ve müzayede salonlarına kadar geniş bir yelpazede farklı eğilimlere hizmet edebileceğini söyledi. Autopia'nın sadece erkeklere hitap etmediğini, tüm aile bireylerinin içerisinde keyifle zaman geçirilebileceğini belirten Arpacı, şu bilgileri verdi: "Birinci ve ikinci el otomobil galerinin yanı sıra sektörün büyük oyuncuları olan distribütörlere de kolayca ulaşılabilecek. Otomotiv sektörünün olmazsa olmazı bankalar, sigorta şirketleri, noterler, servisler ve aksesuar mağazaları gibi her türlü yan hizmet de bir çatı altında olacak. Autopia'da otomobilin yanı sıra deniz araçları, motosikletler, karavanlar, bisikletler, akülü araçlar ve otomobil - uçak maketleri gibi motorlu ve motorsuz birçok alternatif de yer alacak. Açılış tarihimizi 2011 yılı son dönemi olarak planlıyoruz."

6 bin araç satabilir

Autopia projesi Türkiye için 2009 yılında TBMM tarafından alınan ve otomobil galerilerinin apartmanların altında yer almasını yasaklayan karar sonrasında bir ihtiyaç olarak doğdu. Üç stadyum büyüklüğünde bir alanda 800 metrelik bir test sürüş pisti bulunan Autopia'da showroom tavan yükseklikleri ise 7 metre. Toplam 150 milyon dolarlık bir yatırımla, 117 bin metrekare satılabilinir ve kiralanabilinir alana sahip Autopia'da 542 adet mağaza bulunacak. Yatırımcının, projeye yatırmış olduğu miktarı 150 ay içerisinde geri kazanacağını söyleyen Bilge Çalıklı Arpacı, Autopia'nın sunduğu avantajları şöyle anlattı: "Araç galerileri sadece bulundukları bölgelerde yaşayan kitleye hitap edebiliyor. Dolayısıyla vitrinlerini gören kişi sayısı oldukça sınırlı. Biz yılda 6 milyon ziyaretçi çekmeyi hedefliyoruz. Bu sayının sadece yüzde birine satış yapabilen Autopia içinde yer alan bir galerinin yılda sattığı araç sayısı 6 bin adet olacaktır."

En küçük dükkanda 2 bin dolar geri dönüşü var

AUTOPIA ile konut yatırımlarını da karşılaştıran Bilge Çalıklı Arpacı, şu değerlendirmeyi yaptı: "Özellikle İstanbul konut yatırımı konusunda bir doyum yaşıyor. Gerçek anlamda konuta yapılan yatırım insanların içinde yaşayacakları evlerine yapılan yatırım olmalı. Sadece yatırım adı altında içinde yaşamayı düşünmediğiniz konutlara yapılan yatırımın geri dönüş süreci hem çok uzun bir dönem sonrasında belki gerçekleşebiliyor ya da sadece yatırım adı altında alınan konutlar sonrasında sahiplerine başta vergi olmak üzere ekstra yükler getiriyor. Bugün şehir merkezinde 250 bin dolar bedel ödeyerek alınan bir konut yatırımcısına ayda sadece bin dolar civarında bir kazanç getiriyor. Autopia’da ise sahip olacağınız minimum metrekareli bir dükkan bugün size ayda 2 bin dolar geri dönüşe sahip."

Yatırım trendini değiştirmeye başladı

TÜRKİYE’de ev, arsa ve dükkan şeklinde yapılan emlak yatırımları son dönemde yerini sadece konut yatırımlarına bırakmış gözüktüğünü, Autopia'nun bu trendi değiştirmeye başladığını anlatan Bilge Çalıklı Arpacı, şöyle konuştu: "Bugüne kadar Türkiye’de alışveriş merkezlerinde dükkan satışı daha önceleri farklı örneklerde denenmiş olmasına rağmen biz en baştan bir ilk olarak hepsini satıyoruz diyerek ortaya çıktık. Sadece bir yatırımcıya değil tüm bireylere açtık projemizi. Bu bir nevi halka arz olarak bile algılanabilir. Bugün evi olan bir birey doğru proje yakalayarak bir ev daha almak yerine kira getirisi ve oranları hatta kiracı profili şimdiden belli olan garanti bir yatırıma doğal olarak dönmek isteyecektir. Eve yapılan yatırım sonuçta günün şartlarını belirleyeceği oranda bir geri dönüş sağlıyor."

Avrupalı bizi konuşuyor

REKLAM filmlerinde Avrupa’nın Autopia projesi karşısında yaşadıkları şaşkınlığı anlattıklarını ifade eden Bilge Çalıklı Arpacı, şu bilgileri verdi: "Yatırımcı, galerici ve tüketiciye yönelik 3 farklı film hazırlandı. 3 farklı ülkenin hikayeye dahil olduğu filmlerde her biri o ülkenin vatandaşı olan yabancı castlar kullanıldı ve bu nedenle sahneler hem çok doğal hem de çok gerçekçi oldu. Avrupa’da dahi eşi benzeri olmayan bir projeye imza atmanın haklı gururunu mizahi yolla paylaşmayı amaçladığımız reklam filmlerimizde ana mesajı 'Bu sefer biz yapıyoruz, onlar konuşuyor' şeklinde kurguladık ve izleyenler tarafından oldukça beğeniyle karşılanan reklamlarımız Marketing Türkiye gibi sektör yayınlarında izleyenlerin oylarıyla da en beğenilen reklam kampanyası olarak 1 numaraya yükseldi."

Totem yarışması düzenliyor

AUTOPİA kapılarını açtığında sosyal sorumluluk adına sürekliliği olacak farklı projeleri hayata geçireceklerini dile getiren Bilge Çalıklı Arpacı, şunları ifade etti: “Bugün ise Autopia olarak temelleri eğitim üzerine kurulmuş olan önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atmış bulunuyoruz. Tüm devlet ve vakıf üniversitelerin mimarlık, güzel sanatlar fakülteleri öğrencilerine, ilgili bölümlerin mezunlarına, profesyonellere ve tasarım yeteneğine

güvenen herkese yönelik olarak bir Totem Yarışması başlattık. 6 Mayıs tarihine kadar tasarım yeteneğine güvenen herkes www.dikkattotemyarismasivar.com adresinden yarışmamıza başvuru yapabilecek. Autopia’yı en iyi anlatan totem tasarımı Autopia’da sergilenecek ve 5 bin dolar para ödülüne hak kazanacak. Bir diğer sosyal sorumluluk kampanyamız ise yakında hayata geçecek olan Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaºa yürüteceğimiz ilköğretim öğrencilerine trafik kurallarını ve yol emniyetı bilincini, öğretecek bir kitapçık hazırlığı içindeyiz.”

Teknolojiye şmdiden yatırım yapıyor

BİLGE Çalıklı Arpacı, Autopia’nın bünyesinde açılacak olan Autopia Endeks web sitesi, Autopia radyosu ve Autopia TV ile galericilere de ayrı fırsatlar

sunduğunu belirterek, “Galericiler Autopia’da kendilerine sunulan çok özel showroomlardan birine sahip olduklarında sadece Autopia ziyaretçisine değil tüm Türkiye’ye ve hatta dünyaya ulaşabilecekler. Araçlarını web sitesi üzerinden de satışa sunarken aynı zamanda reklamlarını Autopia radyo ve TV’de yayınlayabilecekler. Ayrıca bir Call Center’ımız da olacak ve bilgi almak isteyen müşterilerimize de hizmet verecek” diye konuştu.

Hedef kitle 3'e ayrılıyor

AUTOPIA'nın sadece bir sektöre de değil aslında dünyanın lokomotif sektörleri olarak kabul edilen inşaat, otomotiv ve emlak sektörünün tamamına hizmet edeceğini kaydeden Bilge Çalıklı Arpacı, "Hedef kitlemiz üçe ayrılıyor. Bunlar ana bayiler, galericiler ve yatırımcılar. Her şeyden önce daha kapılarımızı açmadan farklı ölçekte birçok yatırımcı projemizde yer alabilmek için şimdiden seçimlerini tamamladı. Potansiyel bir sektör oluşuyor ve yatırımcılar bunu şimdiden Autopia içinde yer alarak yatırımlarını ilk günden itibaren tamamlamaya devam ediyor. Kiracıları bugünden hazır ve farklı metrekare seçenekleri ile çok fazla alternatife sahipler. Ayrıca kiracıları olarak değerlendirdiğimiz firmaların tamamı köklü kurumsal şirketlerden oluşuyor" şeklinde konuştu.

Üniversitelerde tez konusu oldu

YURTDIŞINDAN gördükleri ilgiyi de anlatan Bilge Çalıklı Arpacı, "Autopia İspanya'da Barcelona Üniversitesi'nde tez konusu oldu ve mimarımız davet edildi. Almanya'dan bir öğrenci bir haftalığına her şeyi karşılanarak tez hazırlaması için Autopia'ya gönderildi. Sofya Üniversitesi'nden de gruplar geldi" dedi.

Galericilerin yüzde 70’i istiyor

* Galericilerin yüzde 70’i Autopia’da bir mağaza sahibi olmak isteyebileceklerini belirtiyor.

* Mağaza sahibi olmak isteyenler için projenin ileride prim yapacak olması ve daha fazla müşteriye ulaşma imkanı sunması ön plana çıkan sebeplerdir.

* Beylikdüzü otomobil galeresi için uzak bir lokasyon olarak düşünülse de, temelleri atılan Metrobüs, projenin önünden geçecek.

www.autopia.com.tr



