Otomobil sulama kanalına devrildi: Anne ve oğlu öldü

Kaza, gece saatlerinde Bellik Mahallesi yakınlarından geçen DSİ'ye ait sulama kanalında meydana geldi. İlçe merkezi yönüne ilerleyen Musa Ada’nın kullandığı 63 KL 523 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp bariyerleri aştıktan sonra Devlet Su İşlerine ait sulama kanalına düştü. Yaklaşık 5 metre derinliğindeki kanalda otomobil sürücüsü Musa Ada kendi imkanlarıyla araçtan yaralı olarak çıkmayı başardı. Bu sırada yaralıyı ve kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, sulama kanalına düşen otomobildeki Serhat Ada ile annesi Rabia Ada'nın cansız bedenlerini sudan çıkardı. Anne ve çocuğunun cenazeleri otopsi işlemleri için Suruç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazadan yaralı kurtulan sürücü Ada’nın ise hastanede tedavisi devam ediyor.